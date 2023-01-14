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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Милан
Лечче - Милан: обзор матча 14 января 2023
Лечче
14.01.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Милан
3'
Т. Эрнандес (АГ)
23'
Ф. Башкиротто
58'
Р. Леау
71'
Д. Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Милан
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
89'
86'
Желтая карточка
И. Беннасер
86'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Т. Побега
86'
Замена
С. Кьер
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
72'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Л. Коломбо
72'
71'
ГОЛ! 2:2!
Д. Калабрия
Пас отдал
О. Жиру
69'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Б. Диас
67'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Желтая карточка
Ю. Мале
64'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Ж. Гонсалес
62'
Замена
А. Галло
️️️️
Д. Пеццелла
62'
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
46'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
46'
Замена
С. Дест
️️️️
Т. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Башкиротто
Пас отдал
М. Юльманн
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Эрнандес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
3
Пеццелла
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
29
Коломбо
4-2-3-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
10
Беннасер
4
Побега
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
3
Пеццелла
25
Галло
25
Галло
3
Пеццелла
16
Гонсалес
14
Мале
14
Мале
16
Гонсалес
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Коломбо
34
Перссон
34
Перссон
29
Коломбо
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
2
Калабрия
24
Кьер
24
Кьер
2
Калабрия
19
Эрнандес
8
Дест
8
Дест
19
Эрнандес
4
Побега
40
Вранкс
40
Вранкс
4
Побега
21
Диас
27
Ориги
27
Ориги
21
Диас
Остались в запасе
Лечче
Милан
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
83
Антонио Миранте
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лечче - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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