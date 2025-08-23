24 августа в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» примет «Витебск». Команда из Минского района подходит к встрече в отличной форме, с серией из пяти матчей без поражений, и рассчитывает продолжить борьбу за места в верхней части таблицы. «Витебск» же после серии неудач опустился в середину турнирки и пытается найти баланс между атакой и обороной. Матч обещает получиться напряжeнным: хозяева будут играть первым номером, а гости попытаются использовать редкие моменты на контратаках.

«Ислочь»

Коллектив уверенно проводит последние недели: победы над БАТЭ (2:0) и «Минском» (1:0) стали показателем зрелости команды, а ничья с «Славией Мозырь» (1:1) лишь подчеркнула стабильность игры. Всего за последние пять матчей «Ислочь» забила 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустила всего два (0.40 в среднем). Лучшая атака строится вокруг лидера нападения Александра Шестюка, оформившего 13 голов в 19 матчах.

«Витебск»

Гости в последних турах демонстрируют нестабильность: поражения от «Нафтана» (0:3), «Минска» (1:2) и БАТЭ (1:5) лишь подчеркнули уязвимость обороны, которая за пять игр пропустила 10 голов (в среднем 2.00 за игру). При этом в атаке команда выглядит лучше: 7 забитых мячей в пяти матчах (1.40 в среднем). Александр Ксенофонтов остаeтся ключевой фигурой впереди, но его усилий явно недостаточно, чтобы компенсировать ошибки в оборонительных порядках.

Факты о командах

«Ислочь»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 игр)

Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

«Витебск»

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр)

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Александр Ксенофонтов – 6 голов в сезоне

Прогноз на матч «Ислочь» – «Витебск»

Исходя из текущей формы команд, «Ислочь» имеет серьeзное преимущество. Хозяева надeжно играют в обороне и регулярно забивают минимум один-два мяча. «Витебск» в атаке может создать моменты, но нестабильная оборона гостей вряд ли выдержит натиск. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, сохранив серию без поражений.

Рекомендованные ставки: