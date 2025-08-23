Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ислочь» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.65

23 августа 2025 9:59
Ислочь - Витебск
24 авг. 2025, воскресенье 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Ислочи»
Сделать ставку

24 августа в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» примет «Витебск». Команда из Минского района подходит к встрече в отличной форме, с серией из пяти матчей без поражений, и рассчитывает продолжить борьбу за места в верхней части таблицы. «Витебск» же после серии неудач опустился в середину турнирки и пытается найти баланс между атакой и обороной. Матч обещает получиться напряжeнным: хозяева будут играть первым номером, а гости попытаются использовать редкие моменты на контратаках.

«Ислочь»

Коллектив уверенно проводит последние недели: победы над БАТЭ (2:0) и «Минском» (1:0) стали показателем зрелости команды, а ничья с «Славией Мозырь» (1:1) лишь подчеркнула стабильность игры. Всего за последние пять матчей «Ислочь» забила 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустила всего два (0.40 в среднем). Лучшая атака строится вокруг лидера нападения Александра Шестюка, оформившего 13 голов в 19 матчах.

«Витебск»

Гости в последних турах демонстрируют нестабильность: поражения от «Нафтана» (0:3), «Минска» (1:2) и БАТЭ (1:5) лишь подчеркнули уязвимость обороны, которая за пять игр пропустила 10 голов (в среднем 2.00 за игру). При этом в атаке команда выглядит лучше: 7 забитых мячей в пяти матчах (1.40 в среднем). Александр Ксенофонтов остаeтся ключевой фигурой впереди, но его усилий явно недостаточно, чтобы компенсировать ошибки в оборонительных порядках.

Факты о командах

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд

«Витебск»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр)
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • Александр Ксенофонтов – 6 голов в сезоне

Личные встречи
59% (10)
12% (2)
29% (5)
26
Забитых мячей
14
1.53
В среднем за матч
0.82
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
3 : 3
11.04.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
1 : 0
01.12.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Витебск
0 : 1
06.07.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Витебск
1 : 3
06.11.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
2 : 0
08.07.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Витебск
0 : 4
02.10.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
0 : 1
19.05.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Витебск
2 : 3
07.08.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
26.04.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Витебск
2 : 0
29.09.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
3 : 0
18.05.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
0 : 1
10.11.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Витебск
2 : 0
25.06.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 2
03.11.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Ислочь
0 : 1
21.06.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
0 : 0
21.08.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
1 : 2
23.04.2016
Ислочь
Показать все

Прогноз на матч «Ислочь» – «Витебск»

Исходя из текущей формы команд, «Ислочь» имеет серьeзное преимущество. Хозяева надeжно играют в обороне и регулярно забивают минимум один-два мяча. «Витебск» в атаке может создать моменты, но нестабильная оборона гостей вряд ли выдержит натиск. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, сохранив серию без поражений.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ислочи» – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ислочи» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Ислочи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Витебск Ислочь
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 