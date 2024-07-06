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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Ислочь
Витебск - Ислочь: обзор матча 06 июля 2024
Витебск
06.07.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
52'
А. Шестюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Ислочь
Замена
З. Червяков
️️️️
К. Варданян
81'
75'
Замена
️️️️
В. Сенько
63'
Замена
К. Кучинский
️️️️
Ф. Ибрахим
Замена
Я. Скибский
️️️️
Р. Теверов
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Шестюк
Замена
Е. Краснов
️️️️
Р. Лисовский
46'
16'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Владимир Масловский
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Родион Медведев
ЦФ
4-1-1-1-2
12
Харитонов
2
Гулецкий
23
Наумов
22
Егоров
4
Скитов
30
Башилов
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
4-2-1-2
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
21
Галята
9
Сенько
6
Гоманов
70
Бутько
9
Шестюк
9
Теверов
22
Скибский
22
Скибский
9
Теверов
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
33
Ибрахим
19
Кучинский
19
Кучинский
33
Ибрахим
Остались в запасе
Витебск
Ислочь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Артем Денисенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Витебск - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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