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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Витебск
Ислочь - Витебск: обзор матча 19 мая 2021
Ислочь
19.05.2021, среда, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Витебск
55'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Витебск
90'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Лисовский
Замена
В. Пигас
️️️️
А. Гуренко
85'
Замена
️️️️
О. Патоцкий
81'
79'
Замена
V. Fedosov
️️️️
Р. Теверов
Замена
D. Nekrashevich
️️️️
А. Ануфриев
76'
74'
Желтая карточка
Р. Теверов
70'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
А. Матвеенко
66'
Замена
Е. Краснов
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
А. Ковалев
️️️️
F. Godwin Mbeke
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
А. Ксенофонтов
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
М. Мякиш
46'
Желтая карточка
И. Дибанго
45'
44'
Желтая карточка
А. Матвеенко
Желтая карточка
А. Гуренко
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Витебск
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
0
M. Ermakov
ЦФ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
4-1-2-1-3
25
Дибанго
3
Зинович
6
Мякиш
3
Глущенков
10
Лисакович
91
Патоцкий
8
Ануфриев
11
Гуренко
9
Морозов
16
Василючек
0
4-2-5
4
Скитов
6
Сезар
29
Вандерсон
5
Лебедев
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
11
Матвеенко
9
Теверов
19
2
Шемрук
30
Сороко
11
Гуренко
32
Пигас
32
Пигас
11
Гуренко
0
17
Ковалев
17
Ковалев
0
6
Мякиш
7
Козыренко
7
Козыренко
6
Мякиш
8
Ануфриев
37
37
8
Ануфриев
7
Лисовский
14
Червяков
14
Червяков
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
20
Краснов
20
Краснов
80
Ксенофонтов
9
Теверов
99
99
9
Теверов
11
Матвеенко
88
Рассадкин
88
Рассадкин
11
Матвеенко
Остались в запасе
Ислочь
Витебск
33
Андрей Синенко
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
0
M. Ermakov
ЦФ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
0
M. Ermakov
ЦФ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
Остались в запасе
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Ислочь - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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