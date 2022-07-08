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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Витебск
Ислочь - Витебск: обзор матча 08 июля 2022
Ислочь
08.07.2022, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
28'
О. Никифоренко
65'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Витебск
84'
Желтая карточка
Я. Скибский
Замена
Г. Ровдо
️️️️
О. Никифоренко
83'
79'
Замена
М. Дробыш
️️️️
Р. Лисовский
72'
Замена
В. Аникеев
️️️️
А. Матвеенко
ГОЛ! 2:0!
В. Морозов
Пас отдал
В. Пигас
65'
ГОЛ! 1:0!
О. Никифоренко
28'
23'
Желтая карточка
А. Матвеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Абдулайе Конде
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Олег Плют
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
18
Владлен Аникеев
ЦП
17
Фрол Панарин
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
8
Ян Мосесов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Игнатович
25
Дибанго
18
Степанов
5
Ковель
32
Пигас
10
Лисакович
8
Гуз
91
Патоцкий
82
Никифоренко
7
Соса
9
Морозов
4-5-1
77
Гущенко
6
Сезар
4
Скитов
3
Баранок
6
Сакович
7
Лисовский
20
Краснов
11
Матвеенко
5
Волков
22
Скибский
9
Теверов
82
Никифоренко
7
Ровдо
7
Ровдо
82
Никифоренко
11
Матвеенко
18
Аникеев
18
Аникеев
11
Матвеенко
7
Лисовский
13
Дробыш
13
Дробыш
7
Лисовский
Остались в запасе
Ислочь
Витебск
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Абдулайе Конде
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
77
Олег Плют
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
12
Дмитрий Харитонов
ВР
17
Фрол Панарин
ЦП
8
Ян Мосесов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Абдулайе Конде
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
77
Олег Плют
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
17
Фрол Панарин
ЦП
8
Ян Мосесов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Евгений Чернухин
Статистика матча Ислочь - Витебск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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