Матч 20-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Васко да Гама» пройдeт 17 августа на стадионе MorumBIS. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но «Сантос» постепенно набирает форму, тогда как гости не могут победить в чемпионате уже пять матчей подряд. Встреча обещает быть напряжeнной, особенно с учeтом важности очков для сохранения прописки в Серии A.

«Сантос»

Хозяева провели серию из трeх матчей без поражений в Серии A, обыграв «Крузейро» (2:1) и «Жувентуде» (3:1), а также сыграв вничью с «Спорт Ресифи» (2:2). Эта серия позволила «Сантосу» набрать 21 очко и подняться на 14-е место. Команда забивает в четырeх турах подряд, что говорит о хорошей атакующей форме. Лидером нападения остаeтся Гильерме, на счету которого уже 13 голов. Однако оборона остаeтся уязвимой: в пяти последних матчах команда пропустила 9 мячей. Несмотря на это, «Сантос» показывает характер и дома традиционно играет увереннее, особенно против «Васко да Гама».

«Васко да Гама»

Гости продолжают испытывать проблемы в чемпионате. С 16 очками они находятся в зоне вылета на 17-м месте. Последняя победа в Серии A осталась далеко позади, хотя в Кубке Бразилии команда добилась уверенной победы над ССА (3:1). «Васко» стабильно забивает: в последних четырeх турах они отличались минимум одним мячом, и это заслуга в том числе Пабло Вехетти, лучшего бомбардира с 16 голами. Однако оборона подводит – команда пропускает уже 8 матчей подряд. В последних пяти играх у «Васко» 7 забитых и 6 пропущенных, что говорит о высокой результативности, но и уязвимости в защите.

Факты о командах

«Сантос»

Не проигрывает в 3 матчах Серии A подряд

Забивает в 4 турах кряду

Пропускает в 5 последних матчах

8 голов забито и 9 пропущено за 5 игр

Средняя пропускаемость – 1.80 гола за игру

«Васко да Гама»

Не выигрывает в 5 последних матчах Серии A

Забивает в 4 турах подряд

Пропускает в 8 матчах кряду

7 голов забито и 6 пропущено за 5 игр

В 6 из 8 последних матчей команда не проигрывала

Прогноз на матч

И «Сантос», и «Васко да Гама» сейчас далеки от идеальной формы, но хозяева демонстрируют положительную динамику, тогда как гости всe ещe буксуют в чемпионате. При этом обе команды регулярно забивают и пропускают, что создаeт почву для результативной встречи. «Сантос» имеет преимущество домашнего поля и поддержку своих болельщиков, что особенно важно в матчах за выживание. С другой стороны, «Васко» набрал форму в атаке и способен огрызнуться.

