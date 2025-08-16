Введите ваш ник на сайте
«Сантос» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 2.01

16 августа 2025 9:45
Сантос - Васко да Гама
17 авг. 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.01
Обе забьют
Сделать ставку

Матч 20-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Васко да Гама» пройдeт 17 августа на стадионе MorumBIS. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но «Сантос» постепенно набирает форму, тогда как гости не могут победить в чемпионате уже пять матчей подряд. Встреча обещает быть напряжeнной, особенно с учeтом важности очков для сохранения прописки в Серии A.

«Сантос»

Хозяева провели серию из трeх матчей без поражений в Серии A, обыграв «Крузейро» (2:1) и «Жувентуде» (3:1), а также сыграв вничью с «Спорт Ресифи» (2:2). Эта серия позволила «Сантосу» набрать 21 очко и подняться на 14-е место. Команда забивает в четырeх турах подряд, что говорит о хорошей атакующей форме. Лидером нападения остаeтся Гильерме, на счету которого уже 13 голов. Однако оборона остаeтся уязвимой: в пяти последних матчах команда пропустила 9 мячей. Несмотря на это, «Сантос» показывает характер и дома традиционно играет увереннее, особенно против «Васко да Гама».

«Васко да Гама»

Гости продолжают испытывать проблемы в чемпионате. С 16 очками они находятся в зоне вылета на 17-м месте. Последняя победа в Серии A осталась далеко позади, хотя в Кубке Бразилии команда добилась уверенной победы над ССА (3:1). «Васко» стабильно забивает: в последних четырeх турах они отличались минимум одним мячом, и это заслуга в том числе Пабло Вехетти, лучшего бомбардира с 16 голами. Однако оборона подводит – команда пропускает уже 8 матчей подряд. В последних пяти играх у «Васко» 7 забитых и 6 пропущенных, что говорит о высокой результативности, но и уязвимости в защите.

Факты о командах

«Сантос»

  • Не проигрывает в 3 матчах Серии A подряд
  • Забивает в 4 турах кряду
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 8 голов забито и 9 пропущено за 5 игр
  • Средняя пропускаемость – 1.80 гола за игру

«Васко да Гама»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Серии A
  • Забивает в 4 турах подряд
  • Пропускает в 8 матчах кряду
  • 7 голов забито и 6 пропущено за 5 игр
  • В 6 из 8 последних матчей команда не проигрывала

Личные встречи
40% (6)
33% (5)
27% (4)
21
Забитых мячей
13
1.4
В среднем за матч
0.87
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
4 : 1
01.10.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
0 : 1
14.05.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Васко да Гама
1 : 0
20.12.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
2 : 2
03.09.2020
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 1
06.10.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
3 : 0
12.05.2019
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
1 : 1
28.09.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 22 тур
Васко да Гама
0 : 3
02.09.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
1 : 2
09.11.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 14 тур
Васко да Гама
0 : 0
16.07.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
1 : 0
29.11.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
1 : 0
13.08.2015
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
2 : 2
11.11.2013
Сантос
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
1 : 1
15.08.2013
Васко да Гама
Прогноз на матч

И «Сантос», и «Васко да Гама» сейчас далеки от идеальной формы, но хозяева демонстрируют положительную динамику, тогда как гости всe ещe буксуют в чемпионате. При этом обе команды регулярно забивают и пропускают, что создаeт почву для результативной встречи. «Сантос» имеет преимущество домашнего поля и поддержку своих болельщиков, что особенно важно в матчах за выживание. С другой стороны, «Васко» набрал форму в атаке и способен огрызнуться.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.01
  • Индивидуальный тотал «Сантоса» больше 1 – коэффициент 1.78

2.01
Обе забьют
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Васко да Гама Сантос
Рекомендуем
