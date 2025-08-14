15 августа на стадионе «Монтиливи» в Жироне пройдeт матч первого тура Ла Лиги, где хозяева примут «Райо Вальекано». Обе команды подходят к старту сезона с хорошими показателями в атаке, что повышает вероятность результативной игры. «Жирона» постарается начать чемпионат с победы на своeм поле, а «Райо Вальекано» рассчитывает продлить успешную серию матчей без поражений.

«Жирона»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Наполи» 3–2 «Жирона». В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила 6, что в среднем составляет 2.00 и 1.20 за матч. Перед игрой с «Наполи» обыграла «Вулверхэмптон» (2:1), «Алавес» (1:0) и «Олот» (5:0), уступив только «Марселю» (0:2). «Жирона» забивает в трeх последних матчах и будет нацелена продолжить эту серию в официальной встрече.

«Райо Вальекано»

Последний матч: 10.08.2025, товарищеский – «Сандерленд» 0–3 «Райо Вальекано». Команда не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги и в 8 из 10 последних встреч во всех турнирах. В последних 5 играх забила 11 голов и пропустила всего 4, средние показатели – 2.20 и 0.80 за игру. Летом разгромила «Зволле» (5:0), уверенно обыграла «Сандерленд» (3:0), сыграла вничью с «Генком» (1:1) и уступила «Вест Бромвичу» (2:3). Забивает в 4 последних матчах подряд.

Факты о командах:

«Жирона»

В последних 5 играх: 10 забитых, 6 пропущенных (2.00 и 1.20 в среднем)

Забивает в 3 последних матчах

Победы над «Вулверхэмптоном», «Алавесом» и «Олотом» в предсезонке

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх: 11 забитых, 4 пропущенных (2.20 и 0.80 в среднем)

Забивает в 4 последних матчах

Победы над «Сандерлендом» и «Зволле» с общим счeтом 8:0

Прогноз на матч «Жирона» – «Райо Вальекано»

Обе команды подходят к старту сезона с впечатляющими результатами в атаке. «Жирона» имеет фактор домашнего поля и серию побед в товарищеских матчах, а «Райо Вальекано» выделяется надeжной обороной и высокой результативностью. При средней статистике забитых мячей в районе двух у каждой команды есть высокая вероятность, что обе стороны смогут отличиться. Ожидается открытая и динамичная игра с голами с обеих сторон, где небольшое преимущество можно отдать хозяевам за счeт «Монтиливи».

Рекомендованные ставки: