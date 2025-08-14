Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 15 августа 2025 с коэффициентом 2.10

14 августа 2025 22:00
Жирона - Райо Вальекано
15 авг. 2025, пятница 20:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
15 августа на стадионе «Монтиливи» в Жироне пройдeт матч первого тура Ла Лиги, где хозяева примут «Райо Вальекано». Обе команды подходят к старту сезона с хорошими показателями в атаке, что повышает вероятность результативной игры. «Жирона» постарается начать чемпионат с победы на своeм поле, а «Райо Вальекано» рассчитывает продлить успешную серию матчей без поражений.

«Жирона»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Наполи» 3–2 «Жирона». В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила 6, что в среднем составляет 2.00 и 1.20 за матч. Перед игрой с «Наполи» обыграла «Вулверхэмптон» (2:1), «Алавес» (1:0) и «Олот» (5:0), уступив только «Марселю» (0:2). «Жирона» забивает в трeх последних матчах и будет нацелена продолжить эту серию в официальной встрече.

«Райо Вальекано»

Последний матч: 10.08.2025, товарищеский – «Сандерленд» 0–3 «Райо Вальекано». Команда не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги и в 8 из 10 последних встреч во всех турнирах. В последних 5 играх забила 11 голов и пропустила всего 4, средние показатели – 2.20 и 0.80 за игру. Летом разгромила «Зволле» (5:0), уверенно обыграла «Сандерленд» (3:0), сыграла вничью с «Генком» (1:1) и уступила «Вест Бромвичу» (2:3). Забивает в 4 последних матчах подряд.

Факты о командах:

«Жирона»

  • В последних 5 играх: 10 забитых, 6 пропущенных (2.00 и 1.20 в среднем)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Победы над «Вулверхэмптоном», «Алавесом» и «Олотом» в предсезонке

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх: 11 забитых, 4 пропущенных (2.20 и 0.80 в среднем)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Победы над «Сандерлендом» и «Зволле» с общим счeтом 8:0

Личные встречи
42% (5)
25% (3)
33% (4)
19
Забитых мячей
15
1.58
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2 : 1
26.01.2025
Жирона
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
0 : 0
25.09.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 26 тур
Жирона
3 : 0
26.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 2
11.11.2023
Жирона
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
2 : 2
18.03.2023
Жирона
Испания. Примера, 15 тур
Жирона
2 : 2
29.12.2022
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
1 : 2
15.01.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0 : 2
01.03.2019
Жирона
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2 : 1
27.10.2018
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 32 тур
Жирона
1 : 3
01.04.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 11 тур
Райо Вальекано
1 : 0
22.10.2016
Жирона
Показать все

Прогноз на матч «Жирона» – «Райо Вальекано»

Обе команды подходят к старту сезона с впечатляющими результатами в атаке. «Жирона» имеет фактор домашнего поля и серию побед в товарищеских матчах, а «Райо Вальекано» выделяется надeжной обороной и высокой результативностью. При средней статистике забитых мячей в районе двух у каждой команды есть высокая вероятность, что обе стороны смогут отличиться. Ожидается открытая и динамичная игра с голами с обеих сторон, где небольшое преимущество можно отдать хозяевам за счeт «Монтиливи».

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Райо Вальекано Жирона
