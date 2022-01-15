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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Райо Вальекано
Жирона - Райо Вальекано: обзор матча 15 января 2022
Жирона
15.01.2022, суббота, 20:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
26'
Б. Эспиноcа
45+1'
С. Гвардиола
48'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жирона - Райо Вальекано
90'
+6
Желтая карточка
С. Комесанья
90'
+4
Желтая карточка
И. Палазон
81'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Гвардиола
Желтая карточка
А. Мартинес
79'
Замена
П. Морено
️️️️
Хуанпе
77'
74'
Замена
А. Мартин
️️️️
Бебе
74'
Замена
О. Трехо
️️️️
О. Валентин
Пенальти не реализован!
К. Стуани
71'
69'
Желтая карточка
О. Валентин
Замена
К. Стуани
️️️️
N. Bustos
58'
Замена
️️️️
Б. Гарсия
58'
48'
ГОЛ! 1:2!
С. Гвардиола
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Гвардиола
26'
Желтая карточка
А. Катена
26'
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Б. Эспиноcа
Пас отдал
Б. Гарсия
26'
Желтая карточка
Хуанпе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
N. Bustos
ЦФ
14
Сантьяго Буэно
ЦФ
22
Арнау Мартинес
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
36
Рикард Артеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Жирона
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
21
Сулейман Камара
ПВ
24
Пабло Морено
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
3-1-1-5
1
Хуан Карлос
17
Юнка
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
10
Лосано
10
Гарсия
14
Буэно
36
Артеро
14
Кебе
22
Мартинес
19
4-3-2-1
13
Зидан
20
Баллиу
4
Суарес
24
Катена
11
Гарсия
6
Сисс
23
Валентин
14
Комесанья
7
Палазон
12
Бебе
14
Гвардиола
6
Хуанпе
24
Морено
24
Морено
6
Хуанпе
19
7
Стуани
7
Стуани
19
23
Валентин
8
Трехо
8
Трехо
23
Валентин
14
Гвардиола
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Гвардиола
12
Бебе
11
Мартин
11
Мартин
12
Бебе
Остались в запасе
Жирона
Райо Вальекано
21
Сулейман Камара
ПВ
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
21
Сулейман Камара
ПВ
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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