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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Жирона
Райо Вальекано - Жирона: обзор матча 11 ноября 2023
Райо Вальекано
11.11.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
5'
А. Гарсия
42'
А. Довбик
65'
Савиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Жирона
85'
Замена
В. Фернандес
️️️️
И. Мартин
84'
Замена
Порту
️️️️
Савиньо
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
А. Рацу
78'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
78'
78'
Замена
Я. Коуто
️️️️
В. Цыганков
78'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
73'
Желтая карточка
И. Мартин
Замена
К. Перес
️️️️
У. Лопес
67'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
Савиньо
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Трехо
59'
Желтая карточка
А. Гарсия
44'
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
В. Цыганков
14'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
Пас отдал
И. Палазон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
24
Алеш Гарсия
(К)
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
18
Эспино
2
Мумин
24
Лежен
2
Рацу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
24
Гарсия
3
Гутьеррес
24
Гарсия
21
Эррера
11
Цыганков
23
Мартин
17
Савиньо
9
Довбик
8
Лопес
71
Перес
71
Перес
8
Лопес
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
2
Рацу
19
де Фрутос
19
де Фрутос
2
Рацу
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
11
Цыганков
27
Коуто
27
Коуто
11
Цыганков
23
Мартин
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Мартин
17
Савиньо
10
Порту
10
Порту
17
Савиньо
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Райо Вальекано
Жирона
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Райо Вальекано - Жирона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Вальекас
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