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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Райо Вальекано
Жирона - Райо Вальекано: обзор матча 01 апреля 2017
Жирона
01.04.2017, суббота, 21:30
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 3
Завершен
Райо Вальекано
20'
Р. Трасоррас
60'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Райо Вальекано
87'
Замена
З. Каштру
️️️️
П. Эберт
68'
Желтая карточка
П. Эберт
61'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
60'
ГОЛ! 0:2!
Х. Гуэрра
48'
Желтая карточка
А. Эмбарба
25'
Желтая карточка
А. Амайя
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Трасоррас
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Райо Вальекано
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- : -
21.11.2026
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Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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