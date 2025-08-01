Введите ваш ник на сайте
«Пари НН» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.85

01 августа 2025 8:57
Пари НН - Локомотив
02 авг. 2025, суббота 20:30 | Россия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Локомотива»
Сделать ставку

2 августа в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги на «Ахмат-Арене» встретятся «Пари НН» и «Локомотив». Команды начинают сезон с разным настроем: нижегородцы пока не набрали очков, а москвичи одержали две победы подряд и демонстрируют уверенную игру. Матч ожидается напряжeнным, особенно с учeтом давления на хозяев, которым нужно срочно набирать баллы.

«Пари НН»

Нижегородский коллектив проваливает старт сезона. После поражений от «Краснодара» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:2), а также вылета из Кубка от «Динамо» Махачкала (0:1), команда находится в поиске стабильности. Основная проблема – уязвимая оборона: в пяти последних матчах пропущено 11 мячей, в среднем 2.2 за игру. В атаке также спад: только два гола за тот же отрезок. При этом «Пари НН» сохраняет тенденцию забивать хотя бы один мяч в последних играх, что может стать минимальной надеждой на очки в домашнем матче.

«Локомотив»

Подопечные Михаила Галактионова подошли к старту чемпионата в хорошей форме. Победы над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1) укрепили их позиции в верхней части таблицы. Команда стабильно забивает – минимум один гол в восьми последних матчах РПЛ. При этом «Локо» стал надeжнее в защите: только пять пропущенных мячей в пяти последних играх. Даже в проигранном матче Кубка против ЦСКА (1:2) москвичи выглядели достойно. Яркая игра в атаке и растущая дисциплина в обороне делают команду фаворитом грядущего матча.

Факты о командах:

«Пари НН»

  • Проиграл 5 последних матчей
  • В среднем: 0.40 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах РПЛ подряд
  • Забил в 3 последних матчах подряд

«Локомотив»

  • Победы в 3 последних матчах РПЛ
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 8 матчах РПЛ подряд

Личные встречи
9% (1)
9% (1)
82% (9)
11
Забитых мячей
25
1
В среднем за матч
2.27
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
3 : 0
19.04.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
1 : 3
22.09.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Пари НН
2 : 3
24.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
1 : 0
30.09.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Пари НН
0 : 4
01.04.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
3 : 1
27.11.2022
Пари НН
Россия. Кубок, 1 тур
Пари НН
2 : 0
31.08.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
17.07.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2 : 1
23.04.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
1 : 2
30.10.2021
Локомотив
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из формы команд, «Локомотив» выглядит значительно увереннее. Команда набрала хороший темп, успешно комбинирует в атаке и не позволяет соперникам создавать много моментов. «Пари НН», напротив, испытывает серьeзные трудности, особенно в защите. Даже с учeтом домашнего статуса, шансы хозяев минимальны. Ожидается уверенная победа гостей, возможно, с минимальным участием нижегородцев в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Пари НН» меньше 1 – коэффициент 1.72

1.85
Победа «Локомотива»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Локомотив Пари НН
Рекомендуем
