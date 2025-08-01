2 августа в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги на «Ахмат-Арене» встретятся «Пари НН» и «Локомотив». Команды начинают сезон с разным настроем: нижегородцы пока не набрали очков, а москвичи одержали две победы подряд и демонстрируют уверенную игру. Матч ожидается напряжeнным, особенно с учeтом давления на хозяев, которым нужно срочно набирать баллы.

«Пари НН»

Нижегородский коллектив проваливает старт сезона. После поражений от «Краснодара» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:2), а также вылета из Кубка от «Динамо» Махачкала (0:1), команда находится в поиске стабильности. Основная проблема – уязвимая оборона: в пяти последних матчах пропущено 11 мячей, в среднем 2.2 за игру. В атаке также спад: только два гола за тот же отрезок. При этом «Пари НН» сохраняет тенденцию забивать хотя бы один мяч в последних играх, что может стать минимальной надеждой на очки в домашнем матче.

«Локомотив»

Подопечные Михаила Галактионова подошли к старту чемпионата в хорошей форме. Победы над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1) укрепили их позиции в верхней части таблицы. Команда стабильно забивает – минимум один гол в восьми последних матчах РПЛ. При этом «Локо» стал надeжнее в защите: только пять пропущенных мячей в пяти последних играх. Даже в проигранном матче Кубка против ЦСКА (1:2) москвичи выглядели достойно. Яркая игра в атаке и растущая дисциплина в обороне делают команду фаворитом грядущего матча.

Факты о командах:

«Пари НН»

Проиграл 5 последних матчей

В среднем: 0.40 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах РПЛ подряд

Забил в 3 последних матчах подряд

«Локомотив»

Победы в 3 последних матчах РПЛ

В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 8 матчах РПЛ подряд

Прогноз на матч

Исходя из формы команд, «Локомотив» выглядит значительно увереннее. Команда набрала хороший темп, успешно комбинирует в атаке и не позволяет соперникам создавать много моментов. «Пари НН», напротив, испытывает серьeзные трудности, особенно в защите. Даже с учeтом домашнего статуса, шансы хозяев минимальны. Ожидается уверенная победа гостей, возможно, с минимальным участием нижегородцев в атаке.

Рекомендованные ставки: