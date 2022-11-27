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FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Нижний Новгород
Локомотив - Нижний Новгород: обзор матча 27 ноября 2022
Локомотив
27.11.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
30'
Н. Тикнизян
33'
Ф. Камано
82'
В. Изидор
90+5'
Т. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Нижний Новгород
Желтая карточка
М. Ненахов
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Т. Сулейманов
Замена
М. Щетинин
️️️️
К. Марадишвили
88'
ГОЛ! 3:0!
В. Изидор
Пас отдал
К. Марадишвили
82'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Керк
78'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Митай
78'
75'
Желтая карточка
К. Гоцук
74'
Замена
Э. Севикян
️️️️
В. Кротов
Желтая карточка
В. Изидор
66'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Миранчук
62'
62'
Замена
️️️️
И. Юлдошев
62'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Д. Рыбчинский
59'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Желтая карточка
Д. Куликов
51'
46'
Замена
Н. Калинский
️️️️
М. Майга
35'
Желтая карточка
М. Майга
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камано
Пас отдал
К. Марадишвили
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
К. Марадишвили
30'
28'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
Л. Масоэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Локомотив
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
83
Алексей Батраков
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
4-2-1-3
53
Худяков
71
Тикнизян
59
Погостнов
63
Кузьмичев
2
Митай
93
Карпукас
25
Куликов
22
Марадишвили
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
3-3-3-1
50
Гойло
5
Масоэро
2
Александров
24
Гоцук
4
Пенчиков
8
Майга
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
5
Михайлов
57
Кротов
99
Сулейманов
9
Керк
24
Ненахов
24
Ненахов
9
Керк
22
Марадишвили
88
Щетинин
88
Щетинин
22
Марадишвили
21
Миранчук
18
Изидор
18
Изидор
21
Миранчук
2
Митай
11
Раков
11
Раков
2
Митай
5
Масоэро
44
Корнюшин
44
Корнюшин
5
Масоэро
20
Рыбчинский
89
Стоцкий
89
Стоцкий
20
Рыбчинский
8
Майга
78
Калинский
78
Калинский
8
Майга
57
Кротов
19
Севикян
19
Севикян
57
Кротов
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
РЖД-Арена
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