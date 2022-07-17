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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Нижний Новгород
Локомотив - Нижний Новгород: обзор матча 17 июля 2022
Локомотив
17.07.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
52'
В. Изидор
70'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Нижний Новгород
90'
+6
Желтая карточка
А. Шарипов
74'
Замена
К. Шильцов
️️️️
И. Юлдошев
70'
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Пас отдал
Н. Калинский
Замена
️️️️
Ф. Камано
67'
63'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
И. Берковский
Желтая карточка
А. Бека-Бека
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Изидор
Пас отдал
А. Миранчук
52'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
А. Карпукас
46'
46'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Майга
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Милсон
28'
Вторая желтая
Т. Сулейманов
25'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Желтая карточка
Т. Едвай
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
4-2-3-1
53
Худяков
21
Тикнизян
4
Едвай
3
Фассон
27
Живоглядов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
18
Изидор
3-3-1-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
5
Кечкеш
44
Корнюшин
8
Майга
6
Юлдошев
78
Калинский
17
Берковский
7
Милсон
99
Сулейманов
93
Карпукас
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
93
Карпукас
7
Милсон
57
Кротов
57
Кротов
7
Милсон
17
Берковский
89
Стоцкий
89
Стоцкий
17
Берковский
8
Майга
73
Шарипов
73
Шарипов
8
Майга
6
Юлдошев
7
Шильцов
7
Шильцов
6
Юлдошев
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
22
Никита Каккоев
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
РЖД-Арена
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