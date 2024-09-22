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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Локомотив
Нижний Новгород - Локомотив: обзор матча 22 сентября 2024
Нижний Новгород
22.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
26'
Х. Боселли
20'
Д. Воробьев
65'
А. Батраков
73'
А. Батраков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Локомотив
83'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Батраков
81'
Желтая карточка
А. Сильянов
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Н. Калинский
78'
Замена
М. Шнапцев
️️️️
Л. Тичич
78'
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Батраков
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Х. Боселли
71'
Замена
В. Царукян
️️️️
А. Мухин
71'
66'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Батраков
Пас отдал
Э. Севикян
Желтая карточка
Х. Боселли
63'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
З. Турбо
59'
57'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
57'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
54'
Желтая карточка
Э. Севикян
46'
Замена
Э. Севикян
️️️️
М. Ненахов
43'
Желтая карточка
Д. Воробьев
Желтая карточка
Н. Каккоев
38'
ГОЛ! 1:1!
Х. Боселли
Пас отдал
Н. Калинский
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Воробьев
Пас отдал
А. Карпукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Антон Мухин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Медведев
30
Стаматов
2
Александров
15
Эктов
22
Каккоев
10
Мухин
78
Калинский
14
Тичич
21
Боселли
11
Зе Турбо
9
Ожегович
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
10
Воробьев
14
Тичич
19
Шнапцев
19
Шнапцев
14
Тичич
21
Боселли
5
Трошечкин
5
Трошечкин
21
Боселли
78
Калинский
18
Глейзер
18
Глейзер
78
Калинский
11
Зе Турбо
19
Ермаков
19
Ермаков
11
Зе Турбо
10
Мухин
80
Царукян
80
Царукян
10
Мухин
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Нижний Новгород
Локомотив
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Главный тренер
Саша Илич
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Нижний Новгород - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
24
Офсайды
2
0
Количество передач
414
456
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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