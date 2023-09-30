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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Нижний Новгород
Локомотив - Нижний Новгород: обзор матча 30 сентября 2023
Локомотив
30.09.2023, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
83'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Нижний Новгород
Желтая карточка
А. Карпукас
90'
+4
Замена
М. Митай
️️️️
М. Глушенков
87'
ГОЛ! 1:0!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
А. Миранчук
83'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
И. Самошников
81'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Дзюба
81'
80'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
В. Карапузов
80'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
М. Стаматов
74'
Желтая карточка
К. Гоцук
68'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
А. Трошечкин
68'
Замена
Э. Эдедем
️️️️
Э. Севикян
66'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Желтая карточка
М. Глушенков
60'
59'
Замена
Х. Боселли
️️️️
З. Турбо
Замена
А. Миранчук
️️️️
С. Пиняев
57'
14'
Желтая карточка
В. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
10
Максим Глушенков
АП
71
Илья Самошников
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛАЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
19
Эдгар Севикян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Лантратов
24
Ненахов
3
Фассон
85
Морозов
45
Сильянов
93
Карпукас
9
Пиняев
6
Баринов
71
Самошников
10
Глушенков
22
Дзюба
3-4-1-2
25
Нигматуллин
22
Каккоев
24
Гоцук
2
Александров
17
Карапузов
8
Майга
5
Трошечкин
30
Стаматов
78
Калинский
19
Севикян
11
Зе Турбо
71
Самошников
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
71
Самошников
10
Глушенков
2
Митай
2
Митай
10
Глушенков
9
Пиняев
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Пиняев
22
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Дзюба
30
Стаматов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
30
Стаматов
19
Севикян
6
Эдедем
6
Эдедем
19
Севикян
17
Карапузов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
17
Карапузов
11
Зе Турбо
21
Боселли
21
Боселли
11
Зе Турбо
5
Трошечкин
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
5
Трошечкин
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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