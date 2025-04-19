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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Нижний Новгород
Локомотив - Нижний Новгород: обзор матча 19 апреля 2025
Локомотив
19.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
45+3'
Д. Воробьев
56'
С. Пиняев
90+6'
А. Карпукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Нижний Новгород
ГОЛ! 3:0!
А. Карпукас
Пас отдал
А. Тимофеев
90'
+6
88'
Замена
Т. Весино
️️️️
Х. Боселли
Желтая карточка
И. Самошников
86'
Замена
Э. Севикян
️️️️
В. Раков
80'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
80'
Замена
А. Карпукас
️️️️
А. Батраков
80'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
71'
71'
Замена
Я. Крашевский
️️️️
И. Агапов
62'
Замена
М. Майга
️️️️
А. Трошечкин
62'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
В. Грулев
ГОЛ! 2:0!
С. Пиняев
Пас отдал
Д. Воробьев
56'
45'
+7
Желтая карточка
С. Карич
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
Пас отдал
В. Раков
45'
+3
Замена
В. Сарвели
️️️️
Д. Годяев
32'
31'
Красная карточка
Н. Каккоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
(К)
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
80
Валерий Царукян
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
3-3-2-2
1
Митрюшкин
5
Ньямси
59
Погостнов
47
Годяев
71
Самошников
94
Тимофеев
45
Сильянов
9
Пиняев
83
Батраков
11
Раков
10
Воробьев
4-2-3-1
1
Лукьянов
24
Гоцук
25
Карич
14
Агапов
2
Александров
5
Трошечкин
22
Каккоев
17
Карапузов
19
Ермаков
27
Грулев
21
Боселли
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
83
Батраков
93
Карпукас
93
Карпукас
83
Батраков
11
Раков
19
Севикян
19
Севикян
11
Раков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
47
Годяев
9
Сарвели
9
Сарвели
47
Годяев
14
Агапов
5
Крашевский
5
Крашевский
14
Агапов
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
5
Трошечкин
8
Майга
8
Майга
5
Трошечкин
21
Боселли
32
Весино
32
Весино
21
Боселли
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
10
14
Количество передач
549
192
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Стадион:
РЖД-Арена
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