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«Оренбург» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 21 июля 2025 с коэффициентом 1.80

20 июля 2025 9:54
Оренбург - ЦСКА
21 июл. 2025, понедельник 17:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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1.80
Победа ЦСКА
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21 июля в рамках 1-го тура РПЛ сезона 2025/26 на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится встреча местной команды и московского ЦСКА. Старт чемпионата всегда насыщен интригой, и у обеих команд есть что доказывать: «Оренбург» хочет показать, что способен бороться в верхней части таблицы, а ЦСКА настроен подтвердить свой статус претендента на золото.

«Оренбург»

Клуб завершил прошлый сезон с рядом неудач, и, судя по контрольным играм, пока не нашeл оптимального баланса. В пяти последних матчах команда забила 8 голов и пропустила столько же – по 1.60 в среднем. В атаке команда способна находить моменты, особенно в домашних играх, где «Оренбург» традиционно действует активнее. В то же время оборона остаeтся главной проблемой – команда не удерживает сухие матчи на протяжении 9 туров подряд.

Перед стартом нового сезона команда провела спарринги с «СКА Хабаровском» и «Муромом», в которых одержала победы. Это может говорить о попытках стабилизировать игру, но уровень соперников не позволяет делать глобальных выводов. В матче против ЦСКА хозяевам будет непросто: на фоне не самой надeжной защиты трудно сдержать атакующую мощь армейцев.

ЦСКА

Московский клуб завершил прошлый сезон впечатляющей серией – 12 матчей без поражений в РПЛ и шесть побед подряд. Команда набрала форму в предсезонке: 4 победы в контрольных встречах с общей разницей мячей 12:3, плюс победа над «Краснодаром» в Суперкубке. В последних пяти матчах ЦСКА забил 12 голов (в среднем 2.40) и пропустил всего 3 (0.60 за игру).

Связка Медина – Чалов остаeтся ключевой в атаке, а усиление центра поля делает игру армейцев более гибкой. ЦСКА также улучшил прессинг и стал меньше допускать ошибок в защите. В стартовом туре команда обязана действовать с позиции силы и навязать свой темп. Даже несмотря на выезд, у ЦСКА достаточно ресурсов, чтобы контролировать игру.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Средние показатели: 1.60 забито, 1.60 пропущено за 5 игр
  • Победы в двух летних спаррингах

ЦСКА

  • Не проигрывает в 12 последних матчах РПЛ
  • Победы в 6 последних играх
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Средние показатели: 2.40 забито, 0.60 пропущено за 5 матчей
  • Победа в Суперкубке и уверенная предсезонка

Личные встречи
7% (1)
20% (3)
73% (11)
11
Забитых мячей
35
0.73
В среднем за матч
2.33
3:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
0 : 2
12.04.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
5 : 1
04.08.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
1 : 1
02.03.2024
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
3 : 1
02.11.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
1 : 1
25.08.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
Оренбург
0 : 6
26.07.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
2 : 1
07.05.2023
Оренбург
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 0
19.01.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург
2 : 2
23.10.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Оренбург
0 : 4
08.07.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2 : 1
20.07.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
13.04.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 1
28.09.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2 : 0
30.11.2016
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0 : 1
07.08.2016
ЦСКА
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Прогноз на матч «Оренбург» – ЦСКА

ЦСКА выглядит убедительно как по статистике, так и по игре. У команды мощная атака и надeжная оборона, чего нельзя сказать о хозяевах. «Оренбург» способен забить, особенно дома, но справиться с темпом ЦСКА будет непросто. Сценарий с победой гостей и результативностью с обеих сторон выглядит наиболее логичным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа ЦСКА + обе забьют – коэффициент 4.40
  • Победа ЦСКА – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.80
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург
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