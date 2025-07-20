21 июля в рамках 1-го тура РПЛ сезона 2025/26 на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится встреча местной команды и московского ЦСКА. Старт чемпионата всегда насыщен интригой, и у обеих команд есть что доказывать: «Оренбург» хочет показать, что способен бороться в верхней части таблицы, а ЦСКА настроен подтвердить свой статус претендента на золото.

«Оренбург»

Клуб завершил прошлый сезон с рядом неудач, и, судя по контрольным играм, пока не нашeл оптимального баланса. В пяти последних матчах команда забила 8 голов и пропустила столько же – по 1.60 в среднем. В атаке команда способна находить моменты, особенно в домашних играх, где «Оренбург» традиционно действует активнее. В то же время оборона остаeтся главной проблемой – команда не удерживает сухие матчи на протяжении 9 туров подряд.

Перед стартом нового сезона команда провела спарринги с «СКА Хабаровском» и «Муромом», в которых одержала победы. Это может говорить о попытках стабилизировать игру, но уровень соперников не позволяет делать глобальных выводов. В матче против ЦСКА хозяевам будет непросто: на фоне не самой надeжной защиты трудно сдержать атакующую мощь армейцев.

ЦСКА

Московский клуб завершил прошлый сезон впечатляющей серией – 12 матчей без поражений в РПЛ и шесть побед подряд. Команда набрала форму в предсезонке: 4 победы в контрольных встречах с общей разницей мячей 12:3, плюс победа над «Краснодаром» в Суперкубке. В последних пяти матчах ЦСКА забил 12 голов (в среднем 2.40) и пропустил всего 3 (0.60 за игру).

Связка Медина – Чалов остаeтся ключевой в атаке, а усиление центра поля делает игру армейцев более гибкой. ЦСКА также улучшил прессинг и стал меньше допускать ошибок в защите. В стартовом туре команда обязана действовать с позиции силы и навязать свой темп. Даже несмотря на выезд, у ЦСКА достаточно ресурсов, чтобы контролировать игру.

Факты о командах

«Оренбург»

Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 9 матчах подряд

Забивает в 6 последних матчах

Средние показатели: 1.60 забито, 1.60 пропущено за 5 игр

Победы в двух летних спаррингах

ЦСКА

Не проигрывает в 12 последних матчах РПЛ

Победы в 6 последних играх

Забивает в 11 матчах подряд

Средние показатели: 2.40 забито, 0.60 пропущено за 5 матчей

Победа в Суперкубке и уверенная предсезонка

Прогноз на матч «Оренбург» – ЦСКА

ЦСКА выглядит убедительно как по статистике, так и по игре. У команды мощная атака и надeжная оборона, чего нельзя сказать о хозяевах. «Оренбург» способен забить, особенно дома, но справиться с темпом ЦСКА будет непросто. Сценарий с победой гостей и результативностью с обеих сторон выглядит наиболее логичным.

Рекомендованные ставки: