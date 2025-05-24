25 мая на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» сыграет свой последний матч сезона против находящегося в хорошей форме «Брентфорда». Для хозяев это возможность завершить кампанию на позитивной ноте, а для гостей – шанс сохранить высокую позицию в таблице. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, при этом не отличаясь надeжной обороной.

«Вулверхэмптон»

После 37 туров команда располагается на 14-й строчке с 41 очком. Коллектив проиграл три последних матча и пропускает в каждом из них. За 5 последних встреч «волки» забили 6 мячей, но и пропустили 7. Средние показатели – 1.2 гола забито, 1.4 – пропущено. В атаке лидером остаeтся Матеус Кунья с 17 голами. Команда играет смело в нападении, но слишком часто теряет концентрацию в обороне, особенно против соперников, умеющих быстро переходить в атаку.

«Брентфорд»

«Пчeлы» показывают мощную концовку сезона и с 55 очками идут девятыми. Команда забивает в 6 матчах подряд, а всего за 5 последних игр на еe счету 13 голов. Средняя результативность – 2.6 мяча за игру. Йоан Висса с 20 голами – главная угроза для любой обороны. При этом команда также регулярно пропускает: 8 мячей за тот же отрезок. Брентфорд активно играет вперeд, рискует в защите, и это делает его матчи одними из самых зрелищных в лиге.

Факты о командах:

«Вулверхэмптон»

3 поражения подряд в Премьер-лиге

В среднем 1.2 гола забито и 1.4 – пропущено за игру (последние 5 матчей)

Матеус Кунья – 17 голов в 35 матчах

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Брентфорда»

«Брентфорд»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.6 гола забито и 1.6 – пропущено за игру (последние 5 матчей)

Йоан Висса – 20 голов в 38 матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 47% (8) 18% (3) 35% (6) 26 Забитых мячей 27 1.53 В среднем за матч 1.59 4:1 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 7 тур Брентфорд 5 : 3 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 24 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Брентфорд Англия. Кубок, 1/32 финала Вулверхэмптон 3 : 2 Брентфорд Англия. Кубок, 1/32 финала Брентфорд 1 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 19 тур Брентфорд 1 : 4 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 31 тур Вулверхэмптон 2 : 0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 14 тур Брентфорд 1 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур Брентфорд 1 : 2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 5 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 26 тур Вулверхэмптон 3 : 0 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 5 тур Брентфорд 0 : 0 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 33 тур Брентфорд 1 : 2 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 9 тур Вулверхэмптон 3 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 33 тур Брентфорд 3 : 0 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 12 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Брентфорд Англия. Чемпион-Лига, 24 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Брентфорд Англия. Чемпион-Лига, 19 тур Брентфорд 4 : 0 Вулверхэмптон

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»

С учeтом формы команд и характера игры обеих сторон, ожидать закрытого матча не приходится. «Брентфорд» играет в атакующий футбол и стабильно забивает, но пропускает практически в каждом туре. «Вулверхэмптон» на своeм поле способен навязать борьбу и отличиться. Сценарий с обменом голами и минимальной победой гостей выглядит наиболее вероятным. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Брентфорда».

Рекомендованные ставки: