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Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:33
Вулверхэмптон - Брентфорд
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Брентфорда»
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25 мая на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» сыграет свой последний матч сезона против находящегося в хорошей форме «Брентфорда». Для хозяев это возможность завершить кампанию на позитивной ноте, а для гостей – шанс сохранить высокую позицию в таблице. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, при этом не отличаясь надeжной обороной.

«Вулверхэмптон»

После 37 туров команда располагается на 14-й строчке с 41 очком. Коллектив проиграл три последних матча и пропускает в каждом из них. За 5 последних встреч «волки» забили 6 мячей, но и пропустили 7. Средние показатели – 1.2 гола забито, 1.4 – пропущено. В атаке лидером остаeтся Матеус Кунья с 17 голами. Команда играет смело в нападении, но слишком часто теряет концентрацию в обороне, особенно против соперников, умеющих быстро переходить в атаку.

«Брентфорд»

«Пчeлы» показывают мощную концовку сезона и с 55 очками идут девятыми. Команда забивает в 6 матчах подряд, а всего за 5 последних игр на еe счету 13 голов. Средняя результативность – 2.6 мяча за игру. Йоан Висса с 20 голами – главная угроза для любой обороны. При этом команда также регулярно пропускает: 8 мячей за тот же отрезок. Брентфорд активно играет вперeд, рискует в защите, и это делает его матчи одними из самых зрелищных в лиге.

Факты о командах:

«Вулверхэмптон»

  • 3 поражения подряд в Премьер-лиге
  • В среднем 1.2 гола забито и 1.4 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Матеус Кунья – 17 голов в 35 матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Брентфорда»

«Брентфорд»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.6 гола забито и 1.6 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Йоан Висса – 20 голов в 38 матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
47% (8)
18% (3)
35% (6)
26
Забитых мячей
27
1.53
В среднем за матч
1.59
4:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
5 : 3
05.10.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.02.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
3 : 2
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
1 : 1
05.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брентфорд
1 : 4
27.12.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
15.04.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брентфорд
1 : 1
29.10.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брентфорд
1 : 2
22.01.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
18.09.2021
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
02.01.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
0 : 0
26.08.2017
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
1 : 2
14.03.2017
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
24.09.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
3 : 0
23.02.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
21.10.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 24 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
28.12.2014
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 19 тур
Брентфорд
4 : 0
29.11.2014
Вулверхэмптон
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Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»

С учeтом формы команд и характера игры обеих сторон, ожидать закрытого матча не приходится. «Брентфорд» играет в атакующий футбол и стабильно забивает, но пропускает практически в каждом туре. «Вулверхэмптон» на своeм поле способен навязать борьбу и отличиться. Сценарий с обменом голами и минимальной победой гостей выглядит наиболее вероятным. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Брентфорда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Брентфорда»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Брентфорд Вулверхэмптон
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