25 мая на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» сыграет свой последний матч сезона против находящегося в хорошей форме «Брентфорда». Для хозяев это возможность завершить кампанию на позитивной ноте, а для гостей – шанс сохранить высокую позицию в таблице. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, при этом не отличаясь надeжной обороной.
«Вулверхэмптон»
После 37 туров команда располагается на 14-й строчке с 41 очком. Коллектив проиграл три последних матча и пропускает в каждом из них. За 5 последних встреч «волки» забили 6 мячей, но и пропустили 7. Средние показатели – 1.2 гола забито, 1.4 – пропущено. В атаке лидером остаeтся Матеус Кунья с 17 голами. Команда играет смело в нападении, но слишком часто теряет концентрацию в обороне, особенно против соперников, умеющих быстро переходить в атаку.
«Брентфорд»
«Пчeлы» показывают мощную концовку сезона и с 55 очками идут девятыми. Команда забивает в 6 матчах подряд, а всего за 5 последних игр на еe счету 13 голов. Средняя результативность – 2.6 мяча за игру. Йоан Висса с 20 голами – главная угроза для любой обороны. При этом команда также регулярно пропускает: 8 мячей за тот же отрезок. Брентфорд активно играет вперeд, рискует в защите, и это делает его матчи одними из самых зрелищных в лиге.
Факты о командах:
«Вулверхэмптон»
- 3 поражения подряд в Премьер-лиге
- В среднем 1.2 гола забито и 1.4 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Матеус Кунья – 17 голов в 35 матчах
- Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Брентфорда»
«Брентфорд»
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем 2.6 гола забито и 1.6 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Йоан Висса – 20 голов в 38 матчах
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»
С учeтом формы команд и характера игры обеих сторон, ожидать закрытого матча не приходится. «Брентфорд» играет в атакующий футбол и стабильно забивает, но пропускает практически в каждом туре. «Вулверхэмптон» на своeм поле способен навязать борьбу и отличиться. Сценарий с обменом голами и минимальной победой гостей выглядит наиболее вероятным. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Брентфорда».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1.5 – коэффициент 2.00