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Прогноз на точный счет матча «Динамо Киев» – «Колос»: Премьер-лига Украины, 30 тур, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:00
Динамо К - Колос
24 мая 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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5.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Динамо Киев»
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24 мая на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между лидером чемпионата «Динамо Киев» и крепким середняком – командой «Колос». Для хозяев это возможность закрепить первое место, тогда как гости продолжают борьбу за зону еврокубков.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 69 очков после 29 туров. Команда не проигрывает уже 13 матчей подряд в лиге, демонстрируя стабильность и высокий класс. Лучший бомбардир – Владислав Ванат, забивший 19 мячей в 38 матчах. В последних пяти играх «Динамо» забило 8 голов и пропустило 4, показывая атакующий футбол с хорошей организацией обороны. Команда стабильно забивает – в 27 из 29 матчей чемпионата, средняя результативность последних матчей – 1.6 гола за игру.

«Колос»

«Колос» занимает 10-е место с 35 очками, демонстрируя неплохую форму: команда не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги и стабильно набирает очки. Лучший бомбардир команды – Андрей Цуриков с 5 голами в 28 матчах. В последних пяти матчах «Колос» забил 8 голов и пропустил 4, при этом проявляя неплохую организованность в обороне (0.8 пропущенных гола в среднем за игру). Гости сохраняют способность забивать в 5 из 7 последних игр против «Динамо».

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 27 из 29 последних игр.
  • Среднее количество голов за последние 5 игр – 1.6 за матч.
  • Владислав Ванат – лучший бомбардир с 19 голами.

«Колос»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних игр против «Динамо».
  • В среднем забивает 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).
  • В среднем пропускает 0.8 гола за игру.

Личные встречи
58% (7)
33% (4)
8% (1)
30
Забитых мячей
7
2.5
В среднем за матч
0.58
7:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
1 : 1
01.12.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо К
5 : 0
05.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 1
28.10.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Колос
0 : 3
24.05.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 0
13.11.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
7 : 0
28.08.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 3
09.05.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
2 : 2
12.12.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
2 : 0
19.07.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
2 : 1
22.06.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Динамо К
2 : 0
03.03.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 4
06.10.2019
Динамо К
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Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Колос»

«Динамо Киев» – явный фаворит благодаря атакующей мощи, домашнему статусу и стабильности. «Колос» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет сдержать натиск хозяев поля. Ожидается результативная игра с преимуществом «Динамо».

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Динамо Киев» – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 2.5 – коэффициент 2.10

5.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Динамо Киев»
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига
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1 : 0
7.50
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1 : 0
5.80
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Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
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