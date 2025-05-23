24 мая на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между лидером чемпионата «Динамо Киев» и крепким середняком – командой «Колос». Для хозяев это возможность закрепить первое место, тогда как гости продолжают борьбу за зону еврокубков.
«Динамо Киев»
«Динамо Киев» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 69 очков после 29 туров. Команда не проигрывает уже 13 матчей подряд в лиге, демонстрируя стабильность и высокий класс. Лучший бомбардир – Владислав Ванат, забивший 19 мячей в 38 матчах. В последних пяти играх «Динамо» забило 8 голов и пропустило 4, показывая атакующий футбол с хорошей организацией обороны. Команда стабильно забивает – в 27 из 29 матчей чемпионата, средняя результативность последних матчей – 1.6 гола за игру.
«Колос»
«Колос» занимает 10-е место с 35 очками, демонстрируя неплохую форму: команда не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги и стабильно набирает очки. Лучший бомбардир команды – Андрей Цуриков с 5 голами в 28 матчах. В последних пяти матчах «Колос» забил 8 голов и пропустил 4, при этом проявляя неплохую организованность в обороне (0.8 пропущенных гола в среднем за игру). Гости сохраняют способность забивать в 5 из 7 последних игр против «Динамо».
Факты о командах
«Динамо Киев»
- Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги.
- Забивает в 27 из 29 последних игр.
- Среднее количество голов за последние 5 игр – 1.6 за матч.
- Владислав Ванат – лучший бомбардир с 19 голами.
«Колос»
- Не проигрывает в 6 последних матчах.
- Забивает в 5 из 7 последних игр против «Динамо».
- В среднем забивает 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).
- В среднем пропускает 0.8 гола за игру.
Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Колос»
«Динамо Киев» – явный фаворит благодаря атакующей мощи, домашнему статусу и стабильности. «Колос» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет сдержать натиск хозяев поля. Ожидается результативная игра с преимуществом «Динамо».
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Динамо Киев».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Динамо Киев» – коэффициент 5.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 2.5 – коэффициент 2.10