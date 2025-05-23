24 мая на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между лидером чемпионата «Динамо Киев» и крепким середняком – командой «Колос». Для хозяев это возможность закрепить первое место, тогда как гости продолжают борьбу за зону еврокубков.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 69 очков после 29 туров. Команда не проигрывает уже 13 матчей подряд в лиге, демонстрируя стабильность и высокий класс. Лучший бомбардир – Владислав Ванат, забивший 19 мячей в 38 матчах. В последних пяти играх «Динамо» забило 8 голов и пропустило 4, показывая атакующий футбол с хорошей организацией обороны. Команда стабильно забивает – в 27 из 29 матчей чемпионата, средняя результативность последних матчей – 1.6 гола за игру.

«Колос»

«Колос» занимает 10-е место с 35 очками, демонстрируя неплохую форму: команда не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги и стабильно набирает очки. Лучший бомбардир команды – Андрей Цуриков с 5 голами в 28 матчах. В последних пяти матчах «Колос» забил 8 голов и пропустил 4, при этом проявляя неплохую организованность в обороне (0.8 пропущенных гола в среднем за игру). Гости сохраняют способность забивать в 5 из 7 последних игр против «Динамо».

Факты о командах

«Динамо Киев»

Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги.

Забивает в 27 из 29 последних игр.

Среднее количество голов за последние 5 игр – 1.6 за матч.

Владислав Ванат – лучший бомбардир с 19 голами.

«Колос»

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в 5 из 7 последних игр против «Динамо».

В среднем забивает 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).

В среднем пропускает 0.8 гола за игру.

Личные встречи 58% (7) 33% (4) 8% (1) 30 Забитых мячей 7 2.5 В среднем за матч 0.58 7:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 15 тур Колос 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 27 тур Динамо К 5 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 12 тур Колос 1 : 1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 28 тур Колос 0 : 3 Динамо К Украина. Премьер-лига, 13 тур Динамо К 0 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 6 тур Динамо К 7 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 26 тур Колос 0 : 3 Динамо К Украина. Премьер-лига, 13 тур Динамо К 2 : 2 Колос Украина. Премьер-лига, 10 тур Колос 2 : 0 Динамо К Украина. Премьер-лига, 5 тур Динамо К 2 : 1 Колос Украина. Премьер-лига, 21 тур Динамо К 2 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 10 тур Колос 0 : 4 Динамо К

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Колос»

«Динамо Киев» – явный фаворит благодаря атакующей мощи, домашнему статусу и стабильности. «Колос» способен навязать борьбу, но вряд ли сможет сдержать натиск хозяев поля. Ожидается результативная игра с преимуществом «Динамо».

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Динамо Киев».

Рекомендованные ставки: