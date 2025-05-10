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Прогноз на точный счет матча «Торпедо» – «Шинник »: ФНЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:43
Торпедо - Шинник
11 мая 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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4.6
Прогноз: победа «Торпедо», счёт 2:0
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В воскресенье, 11 мая, в 17:00 на столичном стадионе «Торпедо» пройдет матч 32-го тура между одним из лидеров чемпионата – «Торпедо» и командой из нижней части таблицы – «Шинником». Москвичи продолжают борьбу за прямую путевку в РПЛ, а ярославцы решают задачу сохранения прописки.

«Торпедо»

Столичный клуб занимает 2-е место с 58 очками. В последних турах команда вышла на хороший ход.

Последние матчи «Торпедо»:

  • 03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1;
  • 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;
  • 21.04.25 «Торпедо» – «Урал» – 1:1.

«Шинник»

Команда располагается на 12-й строчке с 35 очками. За последние три тура ярославцы одержали только одну победу. Очковый отрыв от зоны вылета минимален, а разница мячей остаeтся отрицательной – 22:31.

Последние матчи «Шинника»:

  • 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;
  • 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1.

Личные встречи
39% (14)
28% (10)
33% (12)
42
Забитых мячей
31
1.17
В среднем за матч
0.86
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Торпедо
1 : 0
11.05.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 11 тур
Шинник
1 : 1
21.09.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 33 тур
Торпедо
1 : 1
20.05.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 16 тур
Шинник
1 : 1
28.10.2023
Торпедо
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
Россия. Кубок, 1/64 финала
Торпедо
1 : 2
26.08.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 0
02.08.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
2 : 0
05.10.2019
Шинник
Россия. Кубок, 1/32 финала
Торпедо
2 : 0
22.08.2018
Шинник
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Шинник
1 : 2
17.02.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
06.08.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 50 тур
Шинник
1 : 0
03.05.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 43 тур
Торпедо
1 : 1
31.03.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
0 : 4
22.08.2011
Торпедо
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
1 : 0
18.04.2011
Шинник
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Торпедо
1 : 1
25.11.2006
Шинник
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2006
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Шинник
1 : 3
01.10.2005
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Торпедо
0 : 0
28.05.2005
Шинник
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Шинник
3 : 1
29.08.2004
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Торпедо
2 : 0
15.05.2004
Шинник
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Торпедо
1 : 1
24.08.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Шинник
1 : 1
31.05.2003
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
2 : 0
10.08.2002
Шинник
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Шинник
2 : 1
13.05.2002
Торпедо
Чемпионат России, 21 тур
Шинник
1 : 0
21.08.1999
Торпедо
Чемпионат России, 7 тур
Торпедо
0 : 0
15.05.1999
Шинник
Чемпионат России, 16 тур
Торпедо
0 : 1
15.07.1998
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 0
28.03.1998
Торпедо
Чемпионат России, 18 тур
Торпедо
1 : 2
16.07.1997
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 3
17.03.1997
Торпедо
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Торпедо
1 : 0
02.07.1992
Шинник
Чемпионат России. Первый этап, 3 тур
Шинник
0 : 2
08.04.1992
Торпедо
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Прогноз на матч «Торпедо» – «Шинник»

«Торпедо» обязано набирать очки в матчах с командами из нижней части таблицы, чтобы сохранить шансы на чемпионство. С учeтом формы хозяев и турнирной мотивации, наиболее вероятен уверенный успех москвичей.

Прогноз: победа «Торпедо», счeт 2:0, коэффициент 4.60.

4.6
Прогноз: победа «Торпедо», счёт 2:0
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Первая лига Шинник Торпедо
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