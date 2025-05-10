В воскресенье, 11 мая, в 17:00 на столичном стадионе «Торпедо» пройдет матч 32-го тура между одним из лидеров чемпионата – «Торпедо» и командой из нижней части таблицы – «Шинником». Москвичи продолжают борьбу за прямую путевку в РПЛ, а ярославцы решают задачу сохранения прописки.
«Торпедо»
Столичный клуб занимает 2-е место с 58 очками. В последних турах команда вышла на хороший ход.
Последние матчи «Торпедо»:
- 03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1;
- 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;
- 21.04.25 «Торпедо» – «Урал» – 1:1.
«Шинник»
Команда располагается на 12-й строчке с 35 очками. За последние три тура ярославцы одержали только одну победу. Очковый отрыв от зоны вылета минимален, а разница мячей остаeтся отрицательной – 22:31.
Последние матчи «Шинника»:
- 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;
- 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
- 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1.
Прогноз на матч «Торпедо» – «Шинник»
«Торпедо» обязано набирать очки в матчах с командами из нижней части таблицы, чтобы сохранить шансы на чемпионство. С учeтом формы хозяев и турнирной мотивации, наиболее вероятен уверенный успех москвичей.
Прогноз: победа «Торпедо», счeт 2:0, коэффициент 4.60.