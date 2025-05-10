В воскресенье, 11 мая, в 17:00 на столичном стадионе «Торпедо» пройдет матч 32-го тура между одним из лидеров чемпионата – «Торпедо» и командой из нижней части таблицы – «Шинником». Москвичи продолжают борьбу за прямую путевку в РПЛ, а ярославцы решают задачу сохранения прописки.

«Торпедо»

Столичный клуб занимает 2-е место с 58 очками. В последних турах команда вышла на хороший ход.

Последние матчи «Торпедо»:

03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1;

27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;

21.04.25 «Торпедо» – «Урал» – 1:1.

«Шинник»

Команда располагается на 12-й строчке с 35 очками. За последние три тура ярославцы одержали только одну победу. Очковый отрыв от зоны вылета минимален, а разница мячей остаeтся отрицательной – 22:31.

Последние матчи «Шинника»:

03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;

27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1.

Личные встречи 39% (14) 28% (10) 33% (12) 42 Забитых мячей 31 1.17 В среднем за матч 0.86 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 32 тур Торпедо 1 : 0 Шинник Россия. Первая лига, 11 тур Шинник 1 : 1 Торпедо Россия. Первая лига, 33 тур Торпедо 1 : 1 Шинник Россия. Первая лига, 16 тур Шинник 1 : 1 Торпедо Россия. ФНЛ, 42 тур Торпедо 0 : 1 Шинник Россия. Кубок, 1/64 финала Торпедо 1 : 2 Шинник Россия. ФНЛ, 1 тур Шинник 1 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 16 тур Торпедо 2 : 0 Шинник Россия. Кубок, 1/32 финала Торпедо 2 : 0 Шинник Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур Шинник 1 : 2 Торпедо Россия. ФНЛ, 23 тур Торпедо 1 : 0 Шинник Россия. ФНЛ, 5 тур Шинник 2 : 1 Торпедо Россия. ФНЛ, 21 тур Шинник 3 : 2 Торпедо Россия. ФНЛ, 5 тур Торпедо 1 : 0 Шинник Россия. ФНЛ, 50 тур Шинник 1 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 43 тур Торпедо 1 : 1 Шинник Россия. ФНЛ, 23 тур Шинник 0 : 4 Торпедо Россия. ФНЛ, 4 тур Торпедо 1 : 0 Шинник Россия. Премьер-лига, 30 тур Торпедо 1 : 1 Шинник Россия. Премьер-лига, 15 тур Шинник 1 : 1 Торпедо Россия. Премьер-лига, 25 тур Шинник 1 : 3 Торпедо Россия. Премьер-лига, 10 тур Торпедо 0 : 0 Шинник Россия. Премьер-лига, 21 тур Шинник 3 : 1 Торпедо Россия. Премьер-лига, 11 тур Торпедо 2 : 0 Шинник Россия. Премьер-лига, 22 тур Торпедо 1 : 1 Шинник Россия. Премьер-лига, 11 тур Шинник 1 : 1 Торпедо Россия. Премьер-лига, 19 тур Торпедо 2 : 0 Шинник Россия. Премьер-лига, 12 тур Шинник 2 : 1 Торпедо Чемпионат России, 21 тур Шинник 1 : 0 Торпедо Чемпионат России, 7 тур Торпедо 0 : 0 Шинник Чемпионат России, 16 тур Торпедо 0 : 1 Шинник Чемпионат России, 1 тур Шинник 1 : 0 Торпедо Чемпионат России, 18 тур Торпедо 1 : 2 Шинник Чемпионат России, 1 тур Шинник 1 : 3 Торпедо Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Торпедо 1 : 0 Шинник Чемпионат России. Первый этап, 3 тур Шинник 0 : 2 Торпедо

Прогноз на матч «Торпедо» – «Шинник»

«Торпедо» обязано набирать очки в матчах с командами из нижней части таблицы, чтобы сохранить шансы на чемпионство. С учeтом формы хозяев и турнирной мотивации, наиболее вероятен уверенный успех москвичей.

Прогноз: победа «Торпедо», счeт 2:0, коэффициент 4.60.