10 мая на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «РБ Лейпциг». Оба клуба мотивированы набрать очки: хозяева борются за попадание в еврокубки, а гости – за укрепление позиций в первой шестерке. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующую мощь обеих команд.
«Вердер»
«Вердер» находится в отличной форме: команда не проигрывает уже 6 матчей подряд и демонстрирует надежную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 встречах бременцы забили 7 мячей и пропустили всего 3, показывая стабильность и баланс. Лидер атак – Йенс Стаге с 9 голами в текущем сезоне, продолжает демонстрировать результативность. Особо стоит отметить домашнюю серию: «Вердер» выиграл 3 из последних 5 матчей на своем поле и не пропускает больше одного гола за игру уже несколько туров.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» не выигрывает 3 тура подряд, однако команда остается одной из самых опасных в атаке. За последние 5 матчей «быки» отличились 10 раз, но оборона дает сбои – 11 пропущенных голов за этот же период. Беньямин Шешко, лидер нападения, забил уже 21 мяч в сезоне и продолжает быть главной угрозой для любой защиты. Лейпциг традиционно силен в гостях, но в последних матчах испытывает трудности с удержанием счета и стабильностью в защите.
Факты о командах:
«Вердер»
- Не проигрывает в 6 последних матчах.
- 7 забитых и 3 пропущенных в последних 5 играх.
- Забивает в 9 из 11 последних матчей.
- Средняя результативность: 1.40 гола за игру.
«РБ Лейпциг»
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
- 10 забитых и 11 пропущенных в последних 5 играх.
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
- Средняя результативность: 2.00 гола за игру.
Прогноз на матч «Вердер» – «РБ Лейпциг»
Матч ожидается динамичным: «Вердер» показывает стабильность и уверенность в обороне, а «Лейпциг» компенсирует свои слабые места мощной атакой. Вероятнее всего, игра пройдет в равной борьбе с обоюдными шансами на голы. Учитывая текущую форму команд, минимальная победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «РБ Лейпциг».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «РБ Лейпциг» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5 – коэффициент 1.75
- Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.10