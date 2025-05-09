10 мая на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «РБ Лейпциг». Оба клуба мотивированы набрать очки: хозяева борются за попадание в еврокубки, а гости – за укрепление позиций в первой шестерке. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующую мощь обеих команд.

«Вердер»

«Вердер» находится в отличной форме: команда не проигрывает уже 6 матчей подряд и демонстрирует надежную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 встречах бременцы забили 7 мячей и пропустили всего 3, показывая стабильность и баланс. Лидер атак – Йенс Стаге с 9 голами в текущем сезоне, продолжает демонстрировать результативность. Особо стоит отметить домашнюю серию: «Вердер» выиграл 3 из последних 5 матчей на своем поле и не пропускает больше одного гола за игру уже несколько туров.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» не выигрывает 3 тура подряд, однако команда остается одной из самых опасных в атаке. За последние 5 матчей «быки» отличились 10 раз, но оборона дает сбои – 11 пропущенных голов за этот же период. Беньямин Шешко, лидер нападения, забил уже 21 мяч в сезоне и продолжает быть главной угрозой для любой защиты. Лейпциг традиционно силен в гостях, но в последних матчах испытывает трудности с удержанием счета и стабильностью в защите.

Факты о командах:

«Вердер»

Не проигрывает в 6 последних матчах.

7 забитых и 3 пропущенных в последних 5 играх.

Забивает в 9 из 11 последних матчей.

Средняя результативность: 1.40 гола за игру.

«РБ Лейпциг»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

10 забитых и 11 пропущенных в последних 5 играх.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Средняя результативность: 2.00 гола за игру.

Личные встречи 11% (2) 22% (4) 67% (12) 18 Забитых мячей 36 1 В среднем за матч 2 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Бундеслига, 33 тур Вердер 0 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 16 тур РБ Лейпциг 4 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 33 тур РБ Лейпциг 1 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 16 тур Вердер 1 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 32 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 15 тур Вердер 1 : 2 РБ Лейпциг Германия. Кубок, 1/2 финала Вердер 1 : 2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 28 тур Вердер 1 : 4 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 11 тур РБ Лейпциг 2 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 22 тур РБ Лейпциг 3 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 5 тур Вердер 0 : 3 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 34 тур Вердер 2 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 17 тур РБ Лейпциг 3 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 30 тур Вердер 1 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 13 тур РБ Лейпциг 2 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 25 тур Вердер 3 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 8 тур РБ Лейпциг 3 : 1 Вердер Товарищеские матчи, РБ Лейпциг 2 : 1 Вердер

Прогноз на матч «Вердер» – «РБ Лейпциг»

Матч ожидается динамичным: «Вердер» показывает стабильность и уверенность в обороне, а «Лейпциг» компенсирует свои слабые места мощной атакой. Вероятнее всего, игра пройдет в равной борьбе с обоюдными шансами на голы. Учитывая текущую форму команд, минимальная победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «РБ Лейпциг».

Рекомендованные ставки: