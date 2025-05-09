Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «РБ Лейпциг»: Бундеслига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:18
Вердер - РБ Лейпциг
10 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
6.0
Точный счёт 1:2 в пользу «РБ Лейпциг»
Сделать ставку

10 мая на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «РБ Лейпциг». Оба клуба мотивированы набрать очки: хозяева борются за попадание в еврокубки, а гости – за укрепление позиций в первой шестерке. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующую мощь обеих команд.

«Вердер»

«Вердер» находится в отличной форме: команда не проигрывает уже 6 матчей подряд и демонстрирует надежную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 встречах бременцы забили 7 мячей и пропустили всего 3, показывая стабильность и баланс. Лидер атак – Йенс Стаге с 9 голами в текущем сезоне, продолжает демонстрировать результативность. Особо стоит отметить домашнюю серию: «Вердер» выиграл 3 из последних 5 матчей на своем поле и не пропускает больше одного гола за игру уже несколько туров.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» не выигрывает 3 тура подряд, однако команда остается одной из самых опасных в атаке. За последние 5 матчей «быки» отличились 10 раз, но оборона дает сбои – 11 пропущенных голов за этот же период. Беньямин Шешко, лидер нападения, забил уже 21 мяч в сезоне и продолжает быть главной угрозой для любой защиты. Лейпциг традиционно силен в гостях, но в последних матчах испытывает трудности с удержанием счета и стабильностью в защите.

Факты о командах:

«Вердер»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • 7 забитых и 3 пропущенных в последних 5 играх.
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей.
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру.

«РБ Лейпциг»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • 10 забитых и 11 пропущенных в последних 5 играх.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Средняя результативность: 2.00 гола за игру.

Личные встречи
11% (2)
22% (4)
67% (12)
18
Забитых мячей
36
1
В среднем за матч
2
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0 : 0
10.05.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 16 тур
РБ Лейпциг
4 : 2
12.01.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
11.05.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
1 : 1
19.12.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
14.05.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
1 : 2
12.11.2022
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/2 финала
Вердер
1 : 2
30.04.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 4
10.04.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
12.12.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
15.02.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0 : 3
21.09.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
2 : 1
18.05.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
22.12.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 1
15.04.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
25.11.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
3 : 0
18.03.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
23.10.2016
Вердер
Товарищеские матчи,
РБ Лейпциг
2 : 1
23.07.2013
Вердер
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «РБ Лейпциг»

Матч ожидается динамичным: «Вердер» показывает стабильность и уверенность в обороне, а «Лейпциг» компенсирует свои слабые места мощной атакой. Вероятнее всего, игра пройдет в равной борьбе с обоюдными шансами на голы. Учитывая текущую форму команд, минимальная победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «РБ Лейпциг».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «РБ Лейпциг» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.10

6.0
Точный счёт 1:2 в пользу «РБ Лейпциг»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вердер
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 