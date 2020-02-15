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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вердер
РБ Лейпциг - Вердер: обзор матча 15 февраля 2020
РБ Лейпциг
15.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Вердер
18'
Л. Клостерманн
39'
П. Шик
46'
Н. Мукиэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вердер
Желтая карточка
Д. Упамекано
83'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мукиэле
Пас отдал
К. Лаймер
46'
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
Д. Ольмо
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Клостерманн
Пас отдал
П. Шик
18'
16'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
27
Лаймер
20
Забитцер
20
Ольмо
14
Шик
11
Вернер
3-2-1-3-1
1
Павленка
32
Фридль
4
Мойсандер
7
Фогт
23
Гебре Селасси
13
Велькович
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
32
Биттенкурт
10
Осако
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Ханнес Вольф
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Ханнес Вольф
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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