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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вердер
РБ Лейпциг - Вердер: обзор матча 22 декабря 2018
РБ Лейпциг
22.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
22'
Л. Клостерманн
44'
Т. Вернер
87'
Брума
67'
М. Крузе
77'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вердер
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Вернер
90'
+2
Желтая карточка
Брума
88'
ГОЛ! 3:2!
Брума
Пас отдал
М. Хальстенберг
87'
86'
Замена
К. Писарро
️️️️
Д. Классен
Замена
Брума
️️️️
В. Орбан
81'
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Сарджент
Пас отдал
Ю. Осако
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
66'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Й. Эггештайн
58'
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Рашица
Замена
Д. Упамекано
️️️️
К. Кампль
58'
Желтая карточка
К. Лаймер
53'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Клостерманн
Пас отдал
К. Кампль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
16
Конате
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
44
Кампль
11
Вернер
15
Поульсен
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Лангкамп
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
18
Классен
10
Крузе
19
Эггештайн
4
Орбан
77
Брума
77
Брума
4
Орбан
44
Кампль
2
Упамекано
2
Упамекано
44
Кампль
11
Вернер
10
Кунья
10
Кунья
11
Вернер
18
Классен
14
Писарро
14
Писарро
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
10
Осако
7
Рашица
19
Эггештайн
9
Сарджент
9
Сарджент
19
Эггештайн
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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