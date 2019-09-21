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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 21 сентября 2019
Вердер
21.09.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
13'
В. Орбан
35'
М. Забитцер
83'
М. Сараччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Сараччи
Замена
Л. Иорст
️️️️
Д. Сарджент
80'
74'
Замена
Д. Демме
️️️️
К. Нкунку
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Эггештайн
66'
64'
Вторая желтая
К. Лаймер
63'
Замена
А. Айдара
️️️️
М. Кунья
Замена
К. Писарро
️️️️
Й. Эггештайн
63'
46'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Н. Мукиэле
43'
Желтая карточка
К. Лаймер
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
29'
Желтая карточка
И. Конате
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Пас отдал
К. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
25
Лук Иорст
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Павленка
5
Ланг
32
Фридль
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
18
Классен
14
Голлер
9
Сарджент
19
Эггештайн
3-2-2-3
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Конате
20
Мукиэле
16
Клостерманн
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Кунья
11
Вернер
28
Нкунку
9
Сарджент
25
Иорст
25
Иорст
9
Сарджент
8
Эггештайн
44
Баргфреде
44
Баргфреде
8
Эггештайн
19
Эггештайн
14
Писарро
14
Писарро
19
Эггештайн
20
Мукиэле
4
Сараччи
4
Сараччи
20
Мукиэле
28
Нкунку
6
Демме
6
Демме
28
Нкунку
10
Кунья
21
Айдара
21
Айдара
10
Кунья
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
7
Милот Рашица
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Вердер
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