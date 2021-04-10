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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 10 апреля 2021
Вердер
10.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
61'
М. Рашица (П)
23'
Д. Ольмо
32'
А. Серлот
41'
А. Серлот
63'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
Замена
Ю. Осако
️️️️
Д. Сарджент
83'
82'
Замена
Х. Хванг
️️️️
М. Забитцер
75'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Д. Ольмо
75'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Хальстенберг
Замена
Р. Шмид
️️️️
Ф. Агу
68'
63'
ГОЛ! 1:4!
М. Забитцер
Пас отдал
Б. Хенрикс
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Рашица
61'
61'
Замена
А. Айдара
️️️️
Д. Клюйверт
46'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Адамс
Замена
М. Велькович
️️️️
О. Топрак
46'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
А. Серлот
Пас отдал
В. Орбан
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Серлот
Пас отдал
К. Нкунку
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
4
Патрик Эррас
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-3-1-3
1
Павленка
4
Мойсандер
32
Фридль
21
Топрак
27
Агу
36
Гросс
23
Гебре Селасси
8
Мбом
18
Динкчи
9
Сарджент
9
Зелке
3-1-2-2-2
25
Гулачи
16
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
10
Адамс
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
19
Клюйверт
9
Серлот
28
Нкунку
21
Топрак
13
Велькович
13
Велькович
21
Топрак
8
Мбом
8
Мевальд
8
Мевальд
8
Мбом
27
Агу
10
Шмид
10
Шмид
27
Агу
9
Сарджент
10
Осако
10
Осако
9
Сарджент
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
10
Адамс
39
Хенрикс
39
Хенрикс
10
Адамс
19
Клюйверт
21
Айдара
21
Айдара
19
Клюйверт
20
Ольмо
10
Самарджич
10
Самарджич
20
Ольмо
20
Забитцер
7
Хванг
7
Хванг
20
Забитцер
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
16
Михаэль Цеттерер
ВР
7
Милот Рашица
ПВ
4
Илия Груев
ОП
4
Патрик Эррас
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
33
Филипп Чаунер
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Йоша Вос
АП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
7
Милот Рашица
ПВ
4
Илия Груев
ОП
4
Патрик Эррас
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Йоша Вос
АП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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