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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 18 марта 2017
Вердер
18.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
34'
З. Юнузович
59'
Ф. Гриллич
90'
Ф. Кайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кайнц
90'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Ф. Гриллич
88'
Желтая карточка
Р. Бауэр
85'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Т. Делэни
83'
81'
Замена
О. Бурк
️️️️
Б. Шмитц
Замена
А. Йоханссон
️️️️
К. Писарро
73'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гриллич
Пас отдал
З. Юнузович
59'
58'
Желтая карточка
В. Орбан
56'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Комппер
Желтая карточка
З. Юнузович
50'
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
47
Усман Манне
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-3-1
1
Видвальд
22
Сане
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Делэни
27
Гриллич
4
Бауэр
16
Юнузович
31
Бартельс
14
Писарро
3-2-3-1-1
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
5
Комппер
22
Шмитц
23
Хальстенберг
20
Забитцер
31
Илсанкер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
27
Гриллич
11
Кайнц
11
Кайнц
27
Гриллич
27
Делэни
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Делэни
14
Писарро
7
Йоханссон
7
Йоханссон
14
Писарро
5
Комппер
9
Зелке
9
Зелке
5
Комппер
22
Шмитц
7
Бурк
7
Бурк
22
Шмитц
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
47
Усман Манне
ЦФ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
Главный тренер
Александер Нури
8
Рани Хедира
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
13
Бернардо
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
47
Усман Манне
ЦФ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
13
Бернардо
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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