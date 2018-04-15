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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 15 апреля 2018
Вердер
15.04.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
28'
Н. Мойсандер
50'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
90'
+1
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
Т. Делэни
84'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Лукман
Пас отдал
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 1:0!
Н. Мойсандер
28'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Павленка
13
Велькович
4
Мойсандер
32
Фридль
23
Гебре Селасси
27
Делэни
16
Юнузович
44
Баргфреде
8
Эггештайн
7
Рашица
10
Крузе
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
16
Конате
4
Орбан
6
Демме
31
Илсанкер
13
Кайзер
44
Кампль
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
77
Брума
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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