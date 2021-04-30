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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 30 апреля 2021
Вердер
30.04.2021, пятница, 21:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
105+1'
Л. Биттенкурт
93'
Х. Хванг
120+1'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
120'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Форсберг
Пас отдал
Х. Хванг
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
К. Гросс
119'
114'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Нкунку
ГОЛ! 1:1!
Л. Биттенкурт
105'
+1
101'
Желтая карточка
П. Гулачи
101'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Анхелиньо
99'
Желтая карточка
К. Кампль
Замена
К. Мевальд
️️️️
Д. Зелке
96'
93'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Пас отдал
Ю. Поульсен
90'
Замена
Х. Хванг
️️️️
А. Серлот
74'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
М. Забитцер
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
73'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Н. Фуллкруг
66'
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Айдара
35'
Желтая карточка
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-2-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Мбом
8
Эггештайн
10
Фуллкруг
9
Зелке
9
Сарджент
3-2-3-1-1
25
Гулачи
16
Конате
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
44
Кампль
21
Айдара
20
Забитцер
20
Ольмо
9
Серлот
36
Гросс
44
Баргфреде
44
Баргфреде
36
Гросс
9
Зелке
8
Мевальд
8
Мевальд
9
Зелке
8
Мбом
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
8
Мбом
10
Фуллкруг
10
Осако
10
Осако
10
Фуллкруг
21
Айдара
28
Нкунку
28
Нкунку
21
Айдара
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
Нкунку
10
Форсберг
10
Форсберг
Нкунку
20
Забитцер
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Забитцер
9
Серлот
7
Хванг
7
Хванг
9
Серлот
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
21
Юлиан Рикман
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Юлиан Рикман
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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