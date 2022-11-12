Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 12 ноября 2022
Вердер
12.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
57'
К. Гросс
13'
А. Силва
70'
К. Шлагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
Замена
Э. Динкчи
️️️️
Э. Юнг
86'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Шмид
86'
83'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Собослаи
83'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Н. Штарк
81'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
А. Пипер
81'
77'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
72'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Биттенкурт
71'
Замена
Н. Рапп
️️️️
К. Гросс
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Шлагер
Пас отдал
А. Силва
ГОЛ! 1:1!
К. Гросс
Пас отдал
Р. Шмид
57'
56'
Желтая карточка
Э. Форсберг
21'
Желтая карточка
А. Айдара
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-2-2
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-2-2-2
28
Бласвих
39
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
22
Раум
21
Шлагер
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
28
Нкунку
19
Силва
36
Гросс
6
Рапп
6
Рапп
36
Гросс
5
Пипер
31
Шмидт
31
Шмидт
5
Пипер
32
Биттенкурт
6
Стаге
6
Стаге
32
Биттенкурт
10
Шмид
7
Бурк
7
Бурк
10
Шмид
5
Юнг
18
Динкчи
18
Динкчи
5
Юнг
8
Собослаи
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
8
Собослаи
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
12
Уго Новоа
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
РБ Лейпциг
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+