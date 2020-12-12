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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вердер
РБ Лейпциг - Вердер: обзор матча 12 декабря 2020
РБ Лейпциг
12.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
26'
М. Забитцер (П)
41'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вердер
Замена
Д. Борковски
️️️️
Д. Клюйверт
90'
89'
Замена
Ю. Осако
️️️️
К. Гросс
81'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
К. Мевальд
81'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Д. Упамекано
78'
72'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
О. Топрак
72'
Замена
Т. Чон
️️️️
Р. Шмид
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Айдара
72'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
М. Забитцер
72'
Замена
Й. Вос
️️️️
Н. Мукиэле
65'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
47'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
46'
Желтая карточка
К. Кампль
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Ю. Поульсен
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Забитцер
26'
25'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Йоша Вос
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-3-2-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
20
Забитцер
44
Кампль
21
Айдара
19
Клюйверт
20
Ольмо
15
Поульсен
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
21
Топрак
32
Фридль
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Мевальд
32
Биттенкурт
10
Шмид
9
Сарджент
19
Клюйверт
25
Борковски
25
Борковски
19
Клюйверт
20
Мукиэле
20
Вос
20
Вос
20
Мукиэле
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Забитцер
21
Айдара
9
Серлот
9
Серлот
21
Айдара
8
Мевальд
8
Мбом
8
Мбом
8
Мевальд
10
Шмид
19
Чон
19
Чон
10
Шмид
21
Топрак
4
Мойсандер
4
Мойсандер
21
Топрак
32
Биттенкурт
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
32
Биттенкурт
36
Гросс
10
Осако
10
Осако
36
Гросс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Остались в запасе
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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