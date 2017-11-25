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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вердер
РБ Лейпциг - Вердер: обзор матча 25 ноября 2017
РБ Лейпциг
25.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
34'
Н. Кейта
87'
Бернардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вердер
88'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ! 2:0!
Бернардо
87'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
6
Демме
44
Кампль
8
Кейта
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
3-3-3-1
1
Павленка
4
Мойсандер
13
Велькович
22
Сане
23
Гебре Селасси
27
Делэни
6
Аугустинссон
31
Бартельс
44
Баргфреде
8
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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