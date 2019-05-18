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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 18 мая 2019
Вердер
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
35'
М. Рашица (П)
88'
К. Писарро
86'
Н. Мукиэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:1!
К. Писарро
Пас отдал
М. Эггештайн
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мукиэле
Пас отдал
М. Сараччи
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
50'
49'
Желтая карточка
М. Сараччи
Желтая карточка
М. Фридль
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рашица
35'
16'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
32
Фридль
13
Велькович
4
Мойсандер
8
Мевальд
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
3-1-3-1-2
38
Мвого
20
Мукиэле
2
Упамекано
4
Сараччи
12
Адамс
21
Айдара
31
Илсанкер
27
Лаймер
77
Брума
97
Огустен
10
Кунья
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
9
Джош Сарджент
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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