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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вердер
РБ Лейпциг - Вердер: обзор матча 14 мая 2023
РБ Лейпциг
14.05.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
87'
В. Орбан
90+6'
Д. Собослаи
70'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Вердер
ГОЛ! 2:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
В. Орбан
Пас отдал
К. Нкунку
87'
86'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
Р. Шмид
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Лаймер
82'
78'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
Л. Биттенкурт
76'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
И. Груев
76'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Дукщ
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
76'
74'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
73'
Желтая карточка
И. Груев
Желтая карточка
Д. Собослаи
73'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
71'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Б. Хенрикс
71'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Л. Клостерманн
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Й. Стаге
58'
Желтая карточка
М. Фридль
57'
Желтая карточка
Э. Юнг
Желтая карточка
Б. Хенрикс
36'
22'
Желтая карточка
Н. Штарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
4
Орбан
3
Симакан
16
Клостерманн
39
Хенрикс
27
Лаймер
21
Айдара
10
Форсберг
8
Собослаи
28
Нкунку
11
Вернер
3-3-1-2-1
1
Павленка
32
Фридль
13
Велькович
5
Юнг
8
Вайзер
4
Груев
4
Штарк
6
Стаге
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
39
Хенрикс
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
39
Хенрикс
16
Клостерманн
24
Гвардиол
24
Гвардиол
16
Клостерманн
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
27
Лаймер
21
Шлагер
21
Шлагер
27
Лаймер
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
10
Шмид
8
Мбом
8
Мбом
10
Шмид
4
Груев
31
Шмидт
31
Шмидт
4
Груев
32
Биттенкурт
18
Динкчи
18
Динкчи
32
Биттенкурт
33
Дукщ
26
Филипп
26
Филипп
33
Дукщ
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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