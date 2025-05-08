9 мая на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится один из центральных матчей 35-го тура Суперлиги Турции между «Истанбулом» и «Фенербахче». Обе команды проводят сильный сезон: «Истанбул» удерживает место в топ-5, а «Фенербахче» сражается за чемпионский титул, находясь на втором месте. Встреча обещает быть жаркой и результативной, учитывая атакующую мощь обеих сторон и их последние показатели в лиге.

«Истанбул»

«Истанбул» после 32 туров занимает 5-е место с 51 очком. Команда демонстрирует неплохую форму, особенно в атаке: она забивает во всех последних 6 матчах чемпионата. В последних 5 встречах коллектив отличился 10 раз (средний показатель – 2.0 гола за игру), но также пропустил 7 мячей (1.4 за игру). Главной ударной силой остаeтся Кшиштоф Пионтек, который забил 31 гол в сезоне. Команда стабильно показывает агрессивный футбол дома, но оборона нередко даeт сбои, что делает матчи с еe участием результативными.

«Фенербахче»

«Фенербахче» продолжает борьбу за титул, занимая 2-е место с 75 очками после 32 туров. Команда не проигрывает в гостях уже три матча подряд и отличается высокой результативностью: 13 голов за последние 5 игр (2.6 за игру). Однако оборона не всегда справляется – в этих же матчах команда пропустила 7 мячей (1.4 за игру). Лидером нападения является Юссеф Эн-Несири с 26 голами в сезоне. «Фенербахче» традиционно делает ставку на атакующий стиль и регулярно создаeт опасные моменты у чужих ворот.

Факты о командах

«Истанбул»

51 очко после 32 туров, 5-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.

Забивает в 6 последних матчах.

«Фенербахче»

75 очков после 32 туров, 2-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.

Побеждает в 3 последних гостевых матчах.

Личные встречи 30% (9) 7% (2) 63% (19) 29 Забитых мячей 50 0.97 В среднем за матч 1.67 3:2 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 35 тур Истанбул Башакшехир 1 : 4 Фенербахче Турция. Суперлига, 16 тур Фенербахче 3 : 1 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 22 тур Истанбул Башакшехир 0 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 3 тур Фенербахче 4 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 30 тур Истанбул Башакшехир 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 11 тур Фенербахче 1 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 24 тур Фенербахче 0 : 1 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 5 тур Истанбул Башакшехир 2 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 35 тур Истанбул Башакшехир 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 14 тур Фенербахче 4 : 1 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 19 тур Фенербахче 2 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 2 тур Истанбул Башакшехир 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 25 тур Истанбул Башакшехир 2 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 8 тур Фенербахче 0 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 21 тур Истанбул Башакшехир 0 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 4 тур Фенербахче 2 : 3 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 18 тур Фенербахче 1 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 1 тур Истанбул Башакшехир 1 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 32 тур Истанбул Башакшехир 2 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 15 тур Фенербахче 1 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Супер-Лига, 33 тур Истанбул Башакшехир 2 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 16 тур Фенербахче 2 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Супер-Лига, 32 тур Истанбул Башакшехир 2 : 0 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 15 тур Фенербахче 2 : 1 Истанбул Башакшехир Турция. Супер-Лига, 22 тур Истанбул Башакшехир 3 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 5 тур Фенербахче 4 : 2 Истанбул Башакшехир Турция. Супер-Лига, 31 тур Фенербахче 2 : 0 Истанбул Башакшехир Турция. Супер-Лига, 14 тур Истанбул Башакшехир 0 : 1 Фенербахче Чемпионат Турции, 23 тур Истанбул Башакшехир 2 : 1 Фенербахче Чемпионат Турции, 6 тур Фенербахче 1 : 0 Истанбул Башакшехир

Прогноз на матч «Истанбул» – «Фенербахче»

Обе команды демонстрируют высокую результативность и нестабильную игру в обороне, что повышает вероятность зрелищного и результативного матча. «Фенербахче» выглядит фаворитом за счeт глубины состава и мотивации в борьбе за чемпионство. «Истанбул», несмотря на статус андердога, имеет все шансы поразить ворота соперника благодаря хорошей атакующей линии. Прогнозируем напряжeнную игру с обменом голами и победой гостей с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фенербахче».

Рекомендованные ставки