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Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Фенербахче»: Суперлига, 9 мая 2025

08 мая 2025 10:04
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
09 мая 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
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7.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Фенербахче»
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9 мая на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится один из центральных матчей 35-го тура Суперлиги Турции между «Истанбулом» и «Фенербахче». Обе команды проводят сильный сезон: «Истанбул» удерживает место в топ-5, а «Фенербахче» сражается за чемпионский титул, находясь на втором месте. Встреча обещает быть жаркой и результативной, учитывая атакующую мощь обеих сторон и их последние показатели в лиге.

«Истанбул»

«Истанбул» после 32 туров занимает 5-е место с 51 очком. Команда демонстрирует неплохую форму, особенно в атаке: она забивает во всех последних 6 матчах чемпионата. В последних 5 встречах коллектив отличился 10 раз (средний показатель – 2.0 гола за игру), но также пропустил 7 мячей (1.4 за игру). Главной ударной силой остаeтся Кшиштоф Пионтек, который забил 31 гол в сезоне. Команда стабильно показывает агрессивный футбол дома, но оборона нередко даeт сбои, что делает матчи с еe участием результативными.

«Фенербахче»

«Фенербахче» продолжает борьбу за титул, занимая 2-е место с 75 очками после 32 туров. Команда не проигрывает в гостях уже три матча подряд и отличается высокой результативностью: 13 голов за последние 5 игр (2.6 за игру). Однако оборона не всегда справляется – в этих же матчах команда пропустила 7 мячей (1.4 за игру). Лидером нападения является Юссеф Эн-Несири с 26 голами в сезоне. «Фенербахче» традиционно делает ставку на атакующий стиль и регулярно создаeт опасные моменты у чужих ворот.

Факты о командах

«Истанбул»

  • 51 очко после 32 туров, 5-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Забивает в 6 последних матчах.

«Фенербахче»

  • 75 очков после 32 туров, 2-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Побеждает в 3 последних гостевых матчах.

Личные встречи
30% (9)
7% (2)
63% (19)
29
Забитых мячей
50
0.97
В среднем за матч
1.67
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 4
09.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
3 : 1
15.12.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
4 : 0
28.09.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
19.04.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
1 : 0
22.10.2022
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 24 тур
Фенербахче
0 : 1
05.02.2022
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
19.09.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
18.04.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
4 : 1
23.12.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 19 тур
Фенербахче
2 : 0
25.01.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
24.08.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
09.03.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
0 : 0
07.10.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
11.02.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
2 : 3
09.09.2017
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
1 : 0
22.01.2017
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
21.08.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
09.05.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
1 : 0
13.12.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
25.05.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Фенербахче
2 : 0
03.01.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
05.05.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Фенербахче
2 : 1
09.12.2012
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
25.01.2012
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Фенербахче
4 : 2
01.10.2011
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Фенербахче
2 : 0
01.05.2011
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
27.11.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 23 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
28.02.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 6 тур
Фенербахче
1 : 0
20.09.2009
Истанбул Башакшехир
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Прогноз на матч «Истанбул» – «Фенербахче»

Обе команды демонстрируют высокую результативность и нестабильную игру в обороне, что повышает вероятность зрелищного и результативного матча. «Фенербахче» выглядит фаворитом за счeт глубины состава и мотивации в борьбе за чемпионство. «Истанбул», несмотря на статус андердога, имеет все шансы поразить ворота соперника благодаря хорошей атакующей линии. Прогнозируем напряжeнную игру с обменом голами и победой гостей с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фенербахче».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 7.50
  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75

7.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Фенербахче»
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Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Фенербахче Истанбул Башакшехир
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