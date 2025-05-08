9 мая на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится один из центральных матчей 35-го тура Суперлиги Турции между «Истанбулом» и «Фенербахче». Обе команды проводят сильный сезон: «Истанбул» удерживает место в топ-5, а «Фенербахче» сражается за чемпионский титул, находясь на втором месте. Встреча обещает быть жаркой и результативной, учитывая атакующую мощь обеих сторон и их последние показатели в лиге.
«Истанбул»
«Истанбул» после 32 туров занимает 5-е место с 51 очком. Команда демонстрирует неплохую форму, особенно в атаке: она забивает во всех последних 6 матчах чемпионата. В последних 5 встречах коллектив отличился 10 раз (средний показатель – 2.0 гола за игру), но также пропустил 7 мячей (1.4 за игру). Главной ударной силой остаeтся Кшиштоф Пионтек, который забил 31 гол в сезоне. Команда стабильно показывает агрессивный футбол дома, но оборона нередко даeт сбои, что делает матчи с еe участием результативными.
«Фенербахче»
«Фенербахче» продолжает борьбу за титул, занимая 2-е место с 75 очками после 32 туров. Команда не проигрывает в гостях уже три матча подряд и отличается высокой результативностью: 13 голов за последние 5 игр (2.6 за игру). Однако оборона не всегда справляется – в этих же матчах команда пропустила 7 мячей (1.4 за игру). Лидером нападения является Юссеф Эн-Несири с 26 голами в сезоне. «Фенербахче» традиционно делает ставку на атакующий стиль и регулярно создаeт опасные моменты у чужих ворот.
Факты о командах
«Истанбул»
- 51 очко после 32 туров, 5-е место.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
- Забивает в 6 последних матчах.
«Фенербахче»
- 75 очков после 32 туров, 2-е место.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
- Побеждает в 3 последних гостевых матчах.
Прогноз на матч «Истанбул» – «Фенербахче»
Обе команды демонстрируют высокую результативность и нестабильную игру в обороне, что повышает вероятность зрелищного и результативного матча. «Фенербахче» выглядит фаворитом за счeт глубины состава и мотивации в борьбе за чемпионство. «Истанбул», несмотря на статус андердога, имеет все шансы поразить ворота соперника благодаря хорошей атакующей линии. Прогнозируем напряжeнную игру с обменом голами и победой гостей с минимальным преимуществом.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фенербахче».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 7.50
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75