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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 09 марта 2019
Истанбул Башакшехир
09.03.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Фенербахче
73'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Желтая карточка
Э. Белезоглу
86'
73'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
69'
Желтая карточка
С. Азиз
41'
Желтая карточка
Т. Арслан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
4-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
35
Таски
21
Текдемир
30
Кудряшов
66
Туран
17
Кахведжи
25
Белезоглу
8
Моссоро
10
Вишча
70
Робиньо
4-5-1
1
Демирель
22
Исла
4
Азиз
37
Шкртел
33
Али Калдырым
11
Мозес
16
Жаилсон
99
Эльмас
30
Арслан
8
Зайц
9
Сольдадо
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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