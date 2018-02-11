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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 11 февраля 2018
Истанбул Башакшехир
11.02.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
32'
Фернандао
56'
Фернандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Желтая карточка
Э. Адебайор
90'
Желтая карточка
М. Текдемир
74'
56'
ГОЛ! 0:2!
Фернандао
Пас отдал
М. Исла
32'
ГОЛ! 0:1!
Фернандао
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
27
Шеджу
66
Туран
88
Инлер
17
Кахведжи
10
Вишча
25
Адебайор
3-1-4-1-1
1
Демирель
22
Исла
33
Али Калдырым
13
Нету
33
Нойштедтер
5
Соуза
5
Топал
8
Дирар
92
Шаешу
20
Жулиано
9
Фернандао
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
13
Идрисс Камени
ВР
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
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