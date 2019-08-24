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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 24 августа 2019
Истанбул Башакшехир
24.08.2019, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
32'
Э. Кривелли
77'
В. Мурики
90+2'
Н. Дирар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Дирар
77'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
М. Гюнок
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4-4-1-1
34
Гюнок
16
Бехич
27
Шеджу
22
Виейра
80
Кайсара
11
Элиа
66
Туран
14
Окечукву
8
Моссоро
10
Вишча
27
Кривелли
1-1-5-1-2
25
Занка
38
Чигерчи
9
Тюрук
8
Дирар
16
Жаилсон
11
Туфан
25
Белезоглу
10
Родригеш
10
Крузе
19
Мурики
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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