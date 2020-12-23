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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 23 декабря 2020
Фенербахче
23.12.2020, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
45+2'
Н. Сангаре
60'
М. Тиссеран
84'
Л. Густаво
89'
М. Хакан Яндас
6'
М. Текдемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 4:1!
М. Хакан Яндас
Пас отдал
М. Тиам
89'
88'
Замена
К. Понк
️️️️
Д. Тюрук
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Д. Эркин
88'
ГОЛ! 3:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Д. Эркин
84'
Замена
Х. Соса
️️️️
З. Гюмюш
81'
81'
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Алексич
81'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Э. Кривелли
81'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Н. Шадли
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
К. Адеми
74'
73'
Красная карточка
И. Кахведжи
73'
Желтая карточка
И. Кахведжи
69'
Вторая желтая
Рафаэл
69'
Желтая карточка
Рафаэл
64'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Х. Али Калдырым
60'
Желтая карточка
М. Текдемир
ГОЛ! 2:1!
М. Тиссеран
60'
Желтая карточка
Д. Эркин
50'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сангаре
45'
+2
Желтая карточка
Л. Густаво
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Текдемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-3-3-1
1
Баиндыр
57
Новак
30
Сангаре
32
Тиссеран
88
Эркин
14
Густаво
4
Азиз
8
Яндас
11
Гюмюш
9
Тиам
9
Адеми
3-2-3-1
1
Бабакан
21
Текдемир
33
Али Калдырым
24
Епуряну
2
Рафаэл
9
Алексич
17
Кахведжи
89
Шадли
9
Тюрук
27
Кривелли
11
Гюмюш
7
Соса
7
Соса
11
Гюмюш
9
Адеми
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
9
Адеми
88
Эркин
9
9
88
Эркин
33
Али Калдырым
10
Вишча
10
Вишча
33
Али Калдырым
9
Тюрук
26
Понк
26
Понк
9
Тюрук
27
Кривелли
19
Озкан
19
Озкан
27
Кривелли
9
Алексич
20
Жулиано
20
Жулиано
9
Алексич
89
Шадли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
89
Шадли
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
34
Eyüp Akcan
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
34
Eyüp Akcan
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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