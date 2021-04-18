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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 18 апреля 2021
Истанбул Башакшехир
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
18'
О. Али Саинер
40'
А. Салаи
57'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Пенальти не реализован!
Э. Вишча
88'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Алексич
85'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Т. Чигерчи
85'
85'
Замена
М. Тиам
️️️️
Э. Валенсия
84'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
И. Кахведжи
76'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Н. Сангаре
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Кривелли
66'
Замена
М. Топал
️️️️
Жулиано
66'
61'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Д. Эркин
61'
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Хакан Яндас
60'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Вторая желтая
М. Текдемир
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Пелкас
Пас отдал
О. Туфан
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
О. Туфан
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
38'
Замена
У. Учар
️️️️
К. Сертел
32'
Желтая карточка
М. Текдемир
29'
19'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
ГОЛ! 1:0!
О. Али Саинер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бабакан
88
Сертел
26
Понк
21
Текдемир
9
Алексич
38
Чигерчи
55
Ндайшими
20
Жулиано
10
Вишча
42
Саинер
27
Кривелли
4-5-1
23
Текин
30
Сангаре
4
Азиз
41
Салаи
88
Эркин
10
Пелкас
8
Яндас
17
Кахведжи
7
Соса
11
Туфан
30
Валенсия
88
Сертел
33
Учар
33
Учар
88
Сертел
20
Жулиано
5
Топал
5
Топал
20
Жулиано
27
Кривелли
89
Шадли
89
Шадли
27
Кривелли
38
Чигерчи
19
Озкан
19
Озкан
38
Чигерчи
9
Алексич
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Алексич
88
Эркин
57
Новак
57
Новак
88
Эркин
8
Яндас
14
Густаво
14
Густаво
8
Яндас
30
Валенсия
9
Тиам
9
Тиам
30
Валенсия
30
Сангаре
11
Гюмюш
11
Гюмюш
30
Сангаре
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Окан Бурук
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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