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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 25 января 2020
Фенербахче
25.01.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
72'
М. Крузе
86'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 2:0!
В. Мурики
Пас отдал
Г. Родригеш
86'
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
О. Туфан
72'
65'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
2-2-3-1-2
4
Азиз
22
Исла
38
Чигерчи
14
Густаво
8
Дирар
16
Жаилсон
11
Туфан
10
Родригеш
19
Мурики
10
Крузе
4-3-1-1
34
Гюнок
21
Текдемир
80
Кайсара
24
Епуряну
3
Клиши
5
Топал
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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