Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 21 августа 2016
Истанбул Башакшехир
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
3'
М. Моссоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Желтая карточка
А. Епуряну
90'
78'
Красная карточка
М. Топал
47'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:0!
М. Моссоро
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Фернандао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
1-1-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
8
Моссоро
10
Вишча
17
Цикалеши
3-1-5-1
1
Демирель
9
ван дер Вил
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
4
Потук
5
Топал
11
Туфан
48
Учан
20
Шен
10
Эменике
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Фернандао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Фернандао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+