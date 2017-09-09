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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 сентября 2017
Фенербахче
09.09.2017, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
43'
Н. Дирар
79'
Г. Клиши (АГ)
32'
Э. Адебайор
90+3'
К. Фрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Фрей
Желтая карточка
И. Кейбаши
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Клиши
79'
ГОЛ! 1:1!
Н. Дирар
43'
42'
Желтая карточка
В. Бабакан
36'
Желтая карточка
Г. Клиши
34'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Соуза
32'
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
23'
Желтая карточка
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Соуза
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-3-2-1
1
Демирель
12
Кейбаши
13
Нету
37
Шкртел
22
Исла
11
Туфан
8
Дирар
5
Соуза
28
Вальбуэна
20
Жулиано
9
Сольдадо
4-2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
21
Текдемир
11
Элиа
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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