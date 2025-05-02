3 мая на стадионе «Ля Мено» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «ПСЖ». Хозяева продолжают удивлять стабильностью и серией без поражений, а гости уверенно лидируют в чемпионате, несмотря на недавние осечки. Обе команды играют в атакующий футбол, что обещает интересную и результативную встречу.

«Страсбур»

«Страсбур» занимает 7 место с 54 очками. В последнем туре команда обыграла «Сент-Этьен» (3:1). Лидером атаки остаeтся Эмануэль Эмега с 14 голами в 28 матчах. В последних 5 матчах команда забила 10 и пропустила 5 мячей (в среднем 2.00 и 1.00 за игру). «Страсбур» не проигрывает 11 матчей подряд и демонстрирует качественную игру как в атаке, так и в обороне. На своeм поле команда играет смело, создавая множество моментов за счeт давления и быстрого перехода в атаку.

«ПСЖ»

«ПСЖ» занимает 1 место с 78 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Ниццы» (1:3). Лидером атаки остаeтся Усман Дембеле с 33 голами в 45 матчах. В последних 5 играх команда забила 7 и пропустила 8 мячей (в среднем 1.40 и 1.60 за игру). «ПСЖ» забивает в 12 последних матчах, но оборона выглядит уязвимой, особенно после напряжeнных матчей Лиги чемпионов. Несмотря на осечку с «Ниццей», команда сохраняет высокий атакующий потенциал.

Факты о командах:

«Страсбур»

Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 11 последних матчах.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

«ПСЖ»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в 12 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи 11% (2) 21% (4) 68% (13) 23 Забитых мячей 47 1.21 В среднем за матч 2.47 2:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 3:3 Франция. Лига 1, 32 тур Страсбур 2 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 8 тур ПСЖ 4 : 2 Страсбур Франция. Лига 1, 20 тур Страсбур 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 9 тур ПСЖ 3 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 37 тур Страсбур 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 16 тур ПСЖ 2 : 1 Страсбур Франция. Лига 1, 35 тур Страсбур 3 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 2 тур ПСЖ 4 : 2 Страсбур Франция. Лига 1, 32 тур Страсбур 1 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 17 тур ПСЖ 4 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 5 тур ПСЖ 1 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 31 тур ПСЖ 2 : 2 Страсбур Франция. Кубок, 1/16 финала ПСЖ 2 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 16 тур Страсбур 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 26 тур ПСЖ 5 : 2 Страсбур Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Страсбур 2 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 16 тур Страсбур 2 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 31 тур ПСЖ 1 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 13 тур Страсбур 1 : 2 ПСЖ

Прогноз на матч «Страсбур» – «ПСЖ»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным: «Страсбур» на своeм поле демонстрирует характер и атакующий стиль, а «ПСЖ» компенсирует слабости в обороне мощной атакой. Хозяева будут уповать на свои шансы через быстрые контратаки и стандарты, гости же попытаются доминировать за счeт владения мячом. «ПСЖ» обязан возвращаться на победный путь, но лeгкой прогулки не будет.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: