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Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «ПСЖ»: Лига 1, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:27
Страсбур - ПСЖ
03 мая 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 32 тур
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8.0
Точный счёт 1:2 в пользу «ПСЖ»
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3 мая на стадионе «Ля Мено» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «ПСЖ». Хозяева продолжают удивлять стабильностью и серией без поражений, а гости уверенно лидируют в чемпионате, несмотря на недавние осечки. Обе команды играют в атакующий футбол, что обещает интересную и результативную встречу.

«Страсбур»

«Страсбур» занимает 7 место с 54 очками. В последнем туре команда обыграла «Сент-Этьен» (3:1). Лидером атаки остаeтся Эмануэль Эмега с 14 голами в 28 матчах. В последних 5 матчах команда забила 10 и пропустила 5 мячей (в среднем 2.00 и 1.00 за игру). «Страсбур» не проигрывает 11 матчей подряд и демонстрирует качественную игру как в атаке, так и в обороне. На своeм поле команда играет смело, создавая множество моментов за счeт давления и быстрого перехода в атаку.

«ПСЖ»

«ПСЖ» занимает 1 место с 78 очками. Последняя игра завершилась поражением от «Ниццы» (1:3). Лидером атаки остаeтся Усман Дембеле с 33 голами в 45 матчах. В последних 5 играх команда забила 7 и пропустила 8 мячей (в среднем 1.40 и 1.60 за игру). «ПСЖ» забивает в 12 последних матчах, но оборона выглядит уязвимой, особенно после напряжeнных матчей Лиги чемпионов. Несмотря на осечку с «Ниццей», команда сохраняет высокий атакующий потенциал.

Факты о командах:

«Страсбур»

  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 11 последних матчах.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

«ПСЖ»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 12 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
11% (2)
21% (4)
68% (13)
23
Забитых мячей
47
1.21
В среднем за матч
2.47
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
2 : 1
03.05.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
4 : 2
19.10.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 2
02.02.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
3 : 0
21.10.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
1 : 1
27.05.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
2 : 1
28.12.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
3 : 3
29.04.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
4 : 2
14.08.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1 : 4
10.04.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4 : 0
23.12.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 0
14.09.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
2 : 2
07.04.2019
Страсбур
Франция. Кубок, 1/16 финала
ПСЖ
2 : 0
23.01.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
1 : 1
05.12.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
5 : 2
17.02.2018
Страсбур
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Страсбур
2 : 4
13.12.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
2 : 1
02.12.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
1 : 0
02.04.2008
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
1 : 2
03.11.2007
ПСЖ
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Прогноз на матч «Страсбур» – «ПСЖ»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным: «Страсбур» на своeм поле демонстрирует характер и атакующий стиль, а «ПСЖ» компенсирует слабости в обороне мощной атакой. Хозяева будут уповать на свои шансы через быстрые контратаки и стандарты, гости же попытаются доминировать за счeт владения мячом. «ПСЖ» обязан возвращаться на победный путь, но лeгкой прогулки не будет.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 1:2 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 8.00

8.0
Точный счёт 1:2 в пользу «ПСЖ»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур
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