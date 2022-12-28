Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 28 декабря 2022
ПСЖ
28.12.2022, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
14'
Маркиньос
90+5'
К. Мбаппе (П)
51'
Маркиньос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Страсбур
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мбаппе
90'
+5
Замена
А. Хакими
️️️️
Э. Битшиабу
79'
78'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Х. Диарра
77'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
Замена
П. Сарабия
️️️️
Витинья
73'
Замена
К. Солер
️️️️
У. Экитике
73'
65'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
Вторая желтая
Неймар
63'
Желтая карточка
Неймар
61'
Желтая карточка
М. Верратти
51'
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Маркиньос
50'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
Пас отдал
Неймар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
93
Рамос
5
Маркиньос
3
Битшиабу
20
Мукиэле
8
Руис
6
Верратти
17
Витинья
10
Неймар
22
Экитике
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
6
Дукуре
19
Диарра
27
Беллегард
14
Прсич
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
3
Битшиабу
2
Хакими
2
Хакими
3
Битшиабу
22
Экитике
18
Солер
18
Солер
22
Экитике
17
Витинья
7
Сарабия
7
Сарабия
17
Витинья
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
19
Диарра
28
Сиссоко
28
Сиссоко
19
Диарра
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Страсбур
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+