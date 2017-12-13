Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 13 декабря 2017
Страсбур
13.12.2017, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
ПСЖ
36'
Ж. Гримм
88'
Ж. Блаяк
13'
Й. Салмье (АГ)
25'
А. Ди Мария
62'
Д. Алвес
78'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Страсбур - ПСЖ
ГОЛ! 2:4!
Ж. Блаяк
Пас отдал
К. Лала
88'
78'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Т. Менье
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Алвес
Пас отдал
Т. Менье
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
49'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гримм
Пас отдал
А. Гонсалвеш
36'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Салмье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-3-2
90
Окиджа
21
Салмье
26
Коне
22
Сека
70
Лала
14
Аолу
5
Ногейра
6
Гримм
17
Гонсалвеш
9
Саади
13
Баокен
4-1-3-2
1
Трапп
10
Алвес
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
6
Верратти
11
Ди Мария
15
Пасторе
7
Дракслер
10
Кавани
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
12
Ландри Боннефо
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
7
Лукас Моура
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Ландри Боннефо
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
7
Лукас Моура
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
ПСЖ
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
15
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Ренн» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
15
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+