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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 05 декабря 2018
Страсбур
05.12.2018, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
41'
К. Лала (П)
71'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - ПСЖ
88'
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Н. Да Кошта
82'
81'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Т. Менье
76'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
А. Томассон
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кавани
69'
Замена
Д. Алвес
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
П. Мартинес
62'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
К. Зохи
62'
Замена
А. Томассон
️️️️
Л. Кароль
49'
46'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
С. Н'Соки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Лала
41'
30'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-3-2
26
Селс
19
Каси
18
Мартинес
5
Коне
23
Кароль
70
Лала
14
Ленар
8
Мартен
24
Фофана
9
Зохи
10
Да Кошта
4-2-2-2
23
Ареоля
12
Менье
6
Керер
3
Кимпембе
34
Н'Соки
6
Верратти
12
Рабьо
19
Диаби
7
Дракслер
10
Кавани
13
Чупо-Мотинг
9
Зохи
28
Сиссоко
28
Сиссоко
9
Зохи
23
Кароль
28
Томассон
28
Томассон
23
Кароль
10
Да Кошта
35
Мотиба
35
Мотиба
10
Да Кошта
12
Менье
28
Нкунку
28
Нкунку
12
Менье
19
Диаби
10
Алвес
10
Алвес
19
Диаби
34
Н'Соки
10
Мбаппе
10
Мбаппе
34
Н'Соки
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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