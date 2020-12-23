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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 23 декабря 2020
ПСЖ
23.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
4 : 0
Завершен
Страсбур
18'
Т. Пембеле
80'
К. Мбаппе
89'
И. Гуйе
90+1'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Страсбур
Замена
Б. Фадига
️️️️
А. Ди Мария
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
М. Кен
90'
+1
90'
Замена
М. Шахири
️️️️
М. Симакан
ГОЛ! 3:0!
И. Гуйе
Пас отдал
Ю. Дракслер
89'
Замена
М. Кен
️️️️
К. Мбаппе
84'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Рафинья
83'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
80'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Эррера
78'
77'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ж. Беллегард
64'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Ленар
64'
Замена
А. Томассон
️️️️
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
Т. Пембеле
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Навас
12
Пембеле
6
Керер
5
Маркиньос
5
Баккер
2
Дагба
6
Верратти
12
Рафинья
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Мбаппе
3-4-2-1
1
Кавашима
3
Симакан
4
Джику
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
23
Кароль
27
Беллегард
14
Ленар
19
Ажорк
12
Рафинья
7
Дракслер
7
Дракслер
12
Рафинья
11
Ди Мария
7
Фадига
7
Фадига
11
Ди Мария
21
Эррера
5
Гуйе
5
Гуйе
21
Эррера
10
Мбаппе
9
Кен
9
Кен
10
Мбаппе
3
Симакан
11
Шахири
11
Шахири
3
Симакан
14
Ленар
14
Прсич
14
Прсич
14
Ленар
28
Сиссоко
28
Томассон
28
Томассон
28
Сиссоко
27
Беллегард
13
Диалло
13
Диалло
27
Беллегард
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
30
Александр Пьер
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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