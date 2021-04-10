Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 10 апреля 2021
Страсбур
10.04.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
63'
М. Сахи Дьон
16'
К. Мбаппе
27'
П. Сарабия
45'
М. Кен
79'
Л. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - ПСЖ
90'
Замена
К. Наджера
️️️️
К. Мбаппе
89'
Замена
Х. Симонс
️️️️
А. Эррера
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
82'
Замена
К. Зохи
️️️️
Ж. Беллегард
81'
79'
ГОЛ! 1:4!
Л. Паредес
75'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Кен
74'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Рафинья
ГОЛ! 1:3!
М. Сахи Дьон
Пас отдал
Ж. Беллегард
63'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Х. Диалло
62'
Замена
М. Шахири
️️️️
Д. Ленар
59'
Замена
С. Прсич
️️️️
И. Сиссоко
59'
57'
Желтая карточка
М. Кен
46'
Замена
С. Рико
️️️️
К. Навас
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Кен
Пас отдал
К. Мбаппе
27'
ГОЛ! 0:2!
П. Сарабия
Пас отдал
Д. Перейра
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
33
Абдулайе Усман
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Кенни Наджера
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Селс
19
Каси
5
Коне
23
Митрович
24
Жилберт
14
Аолу
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
3-2-2-1-2
1
Навас
3
Кимпембе
6
Керер
5
Баккер
5
Паредес
2
Перейра
12
Рафинья
21
Эррера
7
Сарабия
10
Мбаппе
9
Кен
13
Диалло
80
Дьон
80
Дьон
13
Диалло
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Прсич
28
Сиссоко
14
Ленар
11
Шахири
11
Шахири
14
Ленар
27
Беллегард
9
Зохи
9
Зохи
27
Беллегард
10
Мбаппе
7
Наджера
7
Наджера
10
Мбаппе
9
Кен
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Кен
21
Эррера
7
Симонс
7
Симонс
21
Эррера
1
Навас
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
1
Навас
12
Рафинья
5
Гуйе
5
Гуйе
12
Рафинья
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
10
Адриен Лебе
АП
33
Абдулайе Усман
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
Главный тренер
Тьерри Лоре
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Адриен Лебе
АП
33
Абдулайе Усман
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
ПСЖ
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
20:26
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
20:26
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+