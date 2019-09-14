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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 14 сентября 2019
ПСЖ
14.09.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
90+2'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Страсбур
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
А. Диалло
90'
+2
85'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Томассон
78'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Ажорк
74'
Замена
Д. Ленар
️️️️
М. Симакан
71'
Желтая карточка
Л. Ажорк
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Курзава
71'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
П. Сарабия
71'
Замена
М. Икарди
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
63'
Желтая карточка
Л. Курзава
45'
+3
45'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
3
Курзава
3
Силва
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
7
Сарабия
13
Чупо-Мотинг
3-3-1-1-1
26
Селс
23
Митрович
4
Джику
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
7
Сарабия
3
Кимпембе
3
Кимпембе
7
Сарабия
3
Курзава
21
Эррера
21
Эррера
3
Курзава
13
Чупо-Мотинг
9
Икарди
9
Икарди
13
Чупо-Мотинг
3
Симакан
14
Ленар
14
Ленар
3
Симакан
28
Томассон
14
Прсич
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
15
Серхио Рико
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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