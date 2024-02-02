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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 02 февраля 2024
Страсбур
02.02.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
68'
Д. Баква
31'
К. Мбаппе
49'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - ПСЖ
88'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
К. Солер
Замена
Ж. Деменге
️️️️
Х. Диарра
83'
82'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Коло Муани
82'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Маркиньос
ГОЛ! 1:2!
Д. Баква
Пас отдал
А. Габриэль
68'
Желтая карточка
М. Сенайя
63'
Желтая карточка
Ж. Мванга
54'
54'
Замена
Витинья
️️️️
М. Угарте
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Сахи Дьон
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Мбаппе
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Асенсио
30'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
И. Сиссоко
27'
6'
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
(К)
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
39
Elies Fernandez
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
20
Рабби Нзингула
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
2
Йорам Заге
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-4-1-2
36
Беллааруш
6
Мванга
21
Силла
5
Перрен
29
Сенайя
19
Диарра
28
Сиссоко
24
Жилберт
20
Габриэль
7
Баква
80
Дьон
3-2-2-1-2
1
Доннарумма
4
Бералдо
5
Маркиньос
21
Эрнандес
5
Угарте
33
Заир-Эмери
18
Солер
8
Руис
10
Асенсио
10
Мбаппе
9
Муани
19
Диарра
8
Деменге
8
Деменге
19
Диарра
80
Дьон
22
Эмега
22
Эмега
80
Дьон
18
Солер
20
Мукиэле
20
Мукиэле
18
Солер
5
Маркиньос
2
Перейра
2
Перейра
5
Маркиньос
5
Угарте
17
Витинья
17
Витинья
5
Угарте
9
Муани
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Муани
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
30
Александр Пьер
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
39
Elies Fernandez
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
20
Рабби Нзингула
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
2
Йорам Заге
ЦЗ
7
Этан Мбаппе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
39
Elies Fernandez
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
20
Рабби Нзингула
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
2
Йорам Заге
ЦЗ
7
Этан Мбаппе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
4
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
336
595
Сейвы
3
7
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.42
2.01
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де ла Мено
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